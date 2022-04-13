PCC rouba celulares para limpar contas bancárias com transferência via PIX

Polícia Civil investiga uma associação criminosa comandada pela facção PCC especializada em furto e roubo de celulares para invadir contas bancárias e fazer transferências via Pix . Depois, os aparelhos mais sofisticados são "exportados" para a África, onde acabam comercializados. A base do grupo é o bairro Bela Vista, na região da avenida Paulista, em São Paulo

Origem do PCC é o roubo a banco e que agora as pessoas têm uma agência bancária nas mãos. Crédito: Montagem/Canvas

Até agora cinco pessoas são investigadas. Um homem de 22 anos foi preso na semana passada em uma pensão na rua Major Diogo. De acordo com a polícia, ele foi o responsável por desbloquear um celular iPhone furtado pouco antes de uma mulher que estava parada no trânsito, perto do parque Ibirapuera, na zona sul. Na ação, o aparelho foi levado após o vidro do carro da vítima ser quebrado.

De acordo com o delegado Ânderson Honorato dos Santos, da 2ª Delegacia Patrimônio, ligada ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), o esquema vem sendo investigado há cerca de um mês. "Essa quadrilha usa a Bela Vista como base porque o bairro fica perto de locais onde ela tem mais facilidade para furtos e roubos de celular", diz o policial, que cita a avenida Paulista.

Folha de S.Paulo, com base em análise de boletins de ocorrência, mostrou que a avenida Paulista é líder de furto de celular na capital. Na via, foram 2.804 registros na Levantamento realizado recentemente pelo jornal, com base em análise de boletins de ocorrência, mostrou que a avenida Paulista é líder de furto de celular na capital. Na via, foram 2.804 registros na Polícia Civil no ano passado. Segundo o titular da delegacia especializada, há funções bem definidas na quadrilha. O esquema começa com o furto de celular - roubo, diz ele, só ocorre em último caso, quando há reação da vítima. Em seguida, o aparelho é levado para desbloqueio.

O homem preso na semana passada contou, segundo a polícia, que insere o chip do celular furtado ou roubado em um segundo aparelho para "quebrar" senhas e então acessar o telefone da vítima. A partir daí, um segundo "especialista" entra em ação, para "quebrar" senhas bancárias e acessar as contas. "Ainda estamos investigando como fazem isso", afirma o delegado.

Na sequência vem o "tripeiro", como é conhecido o responsável pelo gerenciamento dos "conteiros" - pessoas que negociam o uso de seus dados bancários em troca de um percentual do lucro - ou então de contas abertas com documentação falsa. É ele quem coordena saques e transferências.

Além da prisão do jovem na semana passada, a polícia apreendeu celulares de suspeitos de fazer parte do esquema. Com autorização judicial, investigadores pretendem rastrear trocas de mensagens que mostrem as transações. Tudo, de acordo com o delegado, é muito rápido, para evitar que bancos tenham tempo de bloquear as contas das vítimas. "Tem que ser, no máximo, no mesmo dia", explica. Por isso, ele ressalta, quem teve o celular levado deve registrar logo o caso, além de avisar o banco.

Segundo as investigações, o esquema descoberto na Bela Vista não foi criado pelo PCC. De acordo com Santos, primeiro a facção criminosa tentou coibir furtos de celulares na região, para evitar a presença da polícia. Mas, quando descobriu a lucratividade, assumiu o comando dessas ações. "Numa conta grosseira, calculamos que, em média, R$ 50 mil são desviados das contas bancárias das vítimas [a cada caso]", afirma o delegado Santos. "Há casos menores, de R$ 2 mil, mas os saques podem passar de R$ 100 mil", diz.

Por enquanto, a delegacia só conseguiu fazer ligação do PCC com golpes do Pix na célula da Bela Vista. Mas a facção pode estar envolvida em outros crimes do tipo, já que, segundo o delegado Santos, vítimas de sequestro para saques de dinheiro só são levadas para cativeiros em comunidades dominadas pela organização criminosa mediante sua autorização. "De tudo que gera lucro o PCC se arvora", afirma o delegado.

Rafael Alcadipani, professor da área de segurança da FGV (Fundação Getulio Vargas), afirma que o crime passou a notar que esse tipo de ação vale muito a pena. Ele lembra ainda que a origem do PCC é o roubo a banco e que agora as pessoas têm uma agência bancária nas mãos. "Manter uma célula dessas é muito mais rentável do que correr o risco de trocar tiros com a polícia e ser morto em um assalto a banco", diz.

A vítima furtada perto do Ibirapuera, que não havia dado queixa, foi identificada pela polícia porque deixou sua carteira de habilitação entre a capa do celular e o aparelho. "Ela não queria nem vir buscar o telefone porque estava com medo", diz o delegado. Caso não tivesse sido recuperado, o celular da vítima poderia ser "exportado". "Um iPhone bloqueado dificilmente vai funcionar depois no Brasil", explica Santos.

De acordo com a polícia, os aparelhos da Apple costumam ser entregues pela quadrilha para nigerianos no centro de São Paulo que, em esquemas de "mulas" - ou seja, contratados para fazer o transporte para o crime -, são levados para países da África, onde o controle é menor. "Essa é uma segunda parte da investigação, em que ainda precisamos avançar mais", diz. Já os celulares mais simples são comercializados no mercado ilegal no Brasil, afirma o delegado.

INVESTIMENTO

Para Alcadipani, é preciso muito investimento da polícia em qualificação para lidar com essa nova realidade do crime. "É necessária uma reciclagem nessa questão tecnológica", diz ele, citando que a polícia no Brasil já tem algumas linhas de excelência para combater esse tipo de ação.