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Cultura

Festival no Parque Casa do Governador volta neste domingo (4) e deve se estender

Temporada do "Parque Aberto" estava prevista para terminar neste início de setembro com show do Casaca, porém evento terá mais uma edição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 16:02

O Parque Cultural Casa do Governador recebe neste domingo (7) o Festival
O Parque Cultural Casa do Governador recebe neste domingo (4) o Festival "Parque Aberto" Crédito: Lorenzo Savergnini
Acontecendo desde julho, a temporada de apresentações do "Parque Aberto" chega ao fim neste domingo (4), no Parque Cultural Casa do Governador, com dança e shows musicais. E o sucesso das cinco edições anteriores, fez a Secretaria de Estado de Cultura (Secult-ES) estender o projeto. Em conversa com HZ, a assessoria da pasta garantiu mais uma edição em setembro, com atrações e data a serem definidas.
Voltando à edição deste domingo, dia 4 de setembro, o parque terá os portões abertos a partir das 9h. Vale chegar cedo com sua cadeira de praia para garantir um bom lugar e até mesmo apreciar as esculturas espalhadas pelo local.
A programação cultural começa às 10 horas, com a atração de dança contemporânea "Antes de você partir", de Marcelo Oliveira, apresentação musical com alunos de cavaquinho, do professor Deivid Leal e show "Casaca Acústico".
Vale lembrar que o evento é gratuito, mas os ingressos são limitados, com retirada na plataforma Sympla. Para adquirir o ingresso, será necessário criar uma conta gratuita no site.

REGRAS PARA CURTIR O DIA

Para garantir o conforto e a segurança dos visitantes, e a preservação do local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:
  • Não haverá estacionamento no Parque;
  • É proibido fumar;
  • É proibido o consumo de bebidas alcoólicas;
  • Não será permitido o uso da área da praia;
  • É necessário obedecer às regras de circulação do parque;
  • A entrada no parque é somente até as 12 horas;
  • A permanência no Parque será até as 13 horas (encerramento do evento).

FUNCIONAMENTO DO PARQUE

Além da programação do "Parque Aberto", o Parque Cultural Casa do Governador é aberto à população todas às terças-feiras e quintas-feiras, das 08h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032 e acompanhados de um mediador do Governo do Estado.
No espaço, é possível conhecer as 21 obras de arte, sendo dez temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secult, por meio de um edital que foi lançado em 2021. O investimento foi de R$ 1,3 milhão.

SERVIÇO

  • PARQUE ABERTO
  • Quando: domingo (4), a partir das 9h
  • Onde: Parque Cultural Casa do Governador - R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha
  • Entrada: gratuita, com retirada dos ingressos na plataforma Sympla

  • PROGRAMAÇÃO
  • Espetáculo: Antes de Você Partir, de Marcelo Oliveira | Dança Contemporânea
  • Apresentação de Cavaquinho, com Professor Deivid leal | Música
  • Casaca Acústico | Música

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