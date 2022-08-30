Festival no Parque Casa do Governador volta neste domingo (4) e deve se estender

Acontecendo desde julho, a temporada de apresentações do "Parque Aberto" chega ao fim neste domingo (4), no Parque Cultural Casa do Governador, com dança e shows musicais. E o sucesso das cinco edições anteriores, fez a Secretaria de Estado de Cultura (Secult-ES) estender o projeto. Em conversa com HZ, a assessoria da pasta garantiu mais uma edição em setembro, com atrações e data a serem definidas.
Voltando à edição deste domingo, dia 4 de setembro, o parque terá os portões abertos a partir das 9h. Vale chegar cedo com sua cadeira de praia para garantir um bom lugar e até mesmo apreciar as esculturas espalhadas pelo local.
A programação cultural começa às 10 horas, com a atração de dança contemporânea "Antes de você partir", de Marcelo Oliveira, apresentação musical com alunos de cavaquinho, do professor Deivid Leal e show "Casaca Acústico".
Vale lembrar que o evento é gratuito, mas os ingressos são limitados, com retirada na plataforma Sympla. Para adquirir o ingresso, será necessário criar uma conta gratuita no site.
REGRAS PARA CURTIR O DIA
Para garantir o conforto e a segurança dos visitantes, e a preservação do local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:
- Não haverá estacionamento no Parque;
- É proibido fumar;
- É proibido o consumo de bebidas alcoólicas;
- Não será permitido o uso da área da praia;
- É necessário obedecer às regras de circulação do parque;
- A entrada no parque é somente até as 12 horas;
- A permanência no Parque será até as 13 horas (encerramento do evento).
FUNCIONAMENTO DO PARQUE
Além da programação do "Parque Aberto", o Parque Cultural Casa do Governador é aberto à população todas às terças-feiras e quintas-feiras, das 08h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032 e acompanhados de um mediador do Governo do Estado.
No espaço, é possível conhecer as 21 obras de arte, sendo dez temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secult, por meio de um edital que foi lançado em 2021. O investimento foi de R$ 1,3 milhão.
SERVIÇO
- PARQUE ABERTO
- Quando: domingo (4), a partir das 9h
- Onde: Parque Cultural Casa do Governador - R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha
- Entrada: gratuita, com retirada dos ingressos na plataforma Sympla
- PROGRAMAÇÃO
- Espetáculo: Antes de Você Partir, de Marcelo Oliveira | Dança Contemporânea
- Apresentação de Cavaquinho, com Professor Deivid leal | Música
- Casaca Acústico | Música