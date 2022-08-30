Festival no Parque Casa do Governador volta neste domingo (4) e deve se estender

O Parque Cultural Casa do Governador recebe neste domingo (4) o Festival "Parque Aberto" Crédito: Lorenzo Savergnini

Acontecendo desde julho, a temporada de apresentações do "Parque Aberto" chega ao fim neste domingo (4) , no Parque Cultural Casa do Governador, com dança e shows musicais. E o sucesso das cinco edições anteriores, fez a Secretaria de Estado de Cultura (Secult-ES) estender o projeto. Em conversa com HZ, a assessoria da pasta garantiu mais uma edição em setembro, com atrações e data a serem definidas.

Voltando à edição deste domingo, dia 4 de setembro, o parque terá os portões abertos a partir das 9h. Vale chegar cedo com sua cadeira de praia para garantir um bom lugar e até mesmo apreciar as esculturas espalhadas pelo local.

A programação cultural começa às 10 horas, com a atração de dança contemporânea "Antes de você partir", de Marcelo Oliveira, apresentação musical com alunos de cavaquinho, do professor Deivid Leal e show "Casaca Acústico".

Vale lembrar que o evento é gratuito, mas os ingressos são limitados, com retirada na plataforma Sympla . Para adquirir o ingresso, será necessário criar uma conta gratuita no site.

REGRAS PARA CURTIR O DIA

Para garantir o conforto e a segurança dos visitantes, e a preservação do local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Não haverá estacionamento no Parque;

É proibido fumar;



É proibido o consumo de bebidas alcoólicas;



Não será permitido o uso da área da praia;



É necessário obedecer às regras de circulação do parque;



A entrada no parque é somente até as 12 horas;



A permanência no Parque será até as 13 horas (encerramento do evento).



FUNCIONAMENTO DO PARQUE

Além da programação do "Parque Aberto", o Parque Cultural Casa do Governador é aberto à população todas às terças-feiras e quintas-feiras, das 08h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032 e acompanhados de um mediador do Governo do Estado.

No espaço, é possível conhecer as 21 obras de arte, sendo dez temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secult, por meio de um edital que foi lançado em 2021. O investimento foi de R$ 1,3 milhão.

SERVIÇO