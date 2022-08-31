Cultura

Cariacica oferece mais de R$ 840 mil em edital de incentivo cultural

Lei João Bananeira seleciona projetos de música, dança, literatura, artes visuais e até blocos de carnaval. Inscrições vão até o dia 21 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 15:50

João Bananeira
Carnaval de congo de Roda d'Água é um dos patrimônios culturais de Cariacica  Crédito: Fernando Madeira
Artistas e produtores culturais de Cariacica tem a oportunidade de ver seus projetos serem realizados. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) abriu o sétimo edital de Incentivo à Cultura da Lei João Bananeira, com inscrições até o dia 21 de setembro.
Serão destinados R$ 847.140,69 divididos em nove categorias que incluem a música, dança, teatro, literatura, artes visuais, artes plásticas, educação patrimonial e até blocos de carnaval. Os interessados devem morar no município e ter acima de 18 anos para participar.
Eles devem reunir os documentos exigidos e preencher a ficha de inscrição presente no edital (confira o edital na íntegra aqui). Após reunirem todo o material e documentação necessárias, os proponentes devem entregar o material no setor de Protocolo da Prefeitura de Cariacica: BR-262, KM 3,5, Trevo de Alto Lage, de segunda a sexta, das 12 às 18 horas.
"Nossos artistas esperam muito o edital da Lei João Bananeira. Por meio dele, os produtores culturais da cidade podem expressar diversas vertentes artísticas, entre elas dança, teatro, projetos criativos, entre outras ideias que enriquecem cada vez mais o cenário cultural e artístico de Cariacica", afirmou o secretário de Cultura e Turismo Alvarito Mendes Filho.
O resultado com os selecionados está previsto para ser divulgado na primeira quinzena de outubro.

TIPOS DE PROJETOS

Poderão ser apresentados projetos culturais nas seguintes áreas: câmara de patrimônio cultural (de natureza material, imaterial, natural, ecológica e paisagística), artes musicais (erudita, popular, tradicional e experimental), artes cênicas (dança, teatro, circo e ópera), audiovisual (cinema, curtas, documentários e oficinas de vídeo) e artes visuais (colagens, gravuras, fotografia, moda, decoração, charges, desenho, pintura, design e fotografia).
O edital também abrange artistas que trabalham com as câmaras de artes literárias (conto, romance, epopeia, poesia lírica, elegia, ode, cantiga, comédia, tragédia, fantasia, ficção científica e outros subgêneros), artes plásticas (escultura, cerâmica, luthieria, marcenaria e marchetaria), cultura popular (carnaval, folclore, capoeira e artesanato) e arte contemporânea (novas mídias, performance, arte conceitual, hiper-realismo, arte urbana e grafite).
*Com informações da Prefeitura de Cariacica

Veja Também

Grupo de dança capixaba leva congo e ritmos brasileiros à Costa Rica

Prefeitura de Vila Velha lança 12 editais de fomento à cultura

Bolsonaro adia em MP incentivos ao setor cultural mesmo após vetos derrubados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

