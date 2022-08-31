Cariacica oferece mais de R$ 840 mil em edital de incentivo cultural

Artistas e produtores culturais de Cariacica tem a oportunidade de ver seus projetos serem realizados. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) abriu o sétimo edital de Incentivo à Cultura da Lei João Bananeira, com inscrições até o dia 21 de setembro.
Serão destinados R$ 847.140,69 divididos em nove categorias que incluem a música, dança, teatro, literatura, artes visuais, artes plásticas, educação patrimonial e até blocos de carnaval. Os interessados devem morar no município e ter acima de 18 anos para participar.
Eles devem reunir os documentos exigidos e preencher a ficha de inscrição presente no edital (confira o edital na íntegra aqui). Após reunirem todo o material e documentação necessárias, os proponentes devem entregar o material no setor de Protocolo da Prefeitura de Cariacica: BR-262, KM 3,5, Trevo de Alto Lage, de segunda a sexta, das 12 às 18 horas.
"Nossos artistas esperam muito o edital da Lei João Bananeira. Por meio dele, os produtores culturais da cidade podem expressar diversas vertentes artísticas, entre elas dança, teatro, projetos criativos, entre outras ideias que enriquecem cada vez mais o cenário cultural e artístico de Cariacica", afirmou o secretário de Cultura e Turismo Alvarito Mendes Filho.
O resultado com os selecionados está previsto para ser divulgado na primeira quinzena de outubro.
TIPOS DE PROJETOS
Poderão ser apresentados projetos culturais nas seguintes áreas: câmara de patrimônio cultural (de natureza material, imaterial, natural, ecológica e paisagística), artes musicais (erudita, popular, tradicional e experimental), artes cênicas (dança, teatro, circo e ópera), audiovisual (cinema, curtas, documentários e oficinas de vídeo) e artes visuais (colagens, gravuras, fotografia, moda, decoração, charges, desenho, pintura, design e fotografia).
O edital também abrange artistas que trabalham com as câmaras de artes literárias (conto, romance, epopeia, poesia lírica, elegia, ode, cantiga, comédia, tragédia, fantasia, ficção científica e outros subgêneros), artes plásticas (escultura, cerâmica, luthieria, marcenaria e marchetaria), cultura popular (carnaval, folclore, capoeira e artesanato) e arte contemporânea (novas mídias, performance, arte conceitual, hiper-realismo, arte urbana e grafite).
*Com informações da Prefeitura de Cariacica