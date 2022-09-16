Festival Marien Calixte será em novembro no Parque Casa do Governador

Hamilton de Holanda é um dos convidados confirmados do Marien Calixte Jazz Music Festival Crédito: Roberto Filho

E os amantes da boa música já estão contando as horas para a terceira edição do Marien Calixte Jazz Music Festival. Após duas versões em Vitória, o maior evento de música instrumental do Estado vai acontecer em Vila Velha, no Parque Cultural Casa do Governador, entre os dias 19 e 20 de novembro.

Com exclusividade a "HZ", Simone Marçal, uma das organizadoras do encontro, adiantou parte das atrações confirmadas: Hamilton de Holanda, Quarteto Zuri e o capixaba Joabe Reis, no formato sexteto. Os demais convidados serão divulgados em breve.

Com mais de 30 anos de carreira, Hamilton de Holanda possui um trabalho versátil, que tem como influência o choro, bossa, jazz e rock. O músico, que chegou a receber da imprensa francesa o título de "Príncipe do Bandolim", venceu o Grammy Latino em 2016, na categoria Melhor Álbum Instrumental, por "Samba de Chico".

No evento, Hamilton se apresentará com os artistas Daniel Santiago, na guitarra, Edu Ribeiro, na bateria, e Thiago Espírito Santo, no baixo. Talentos para dar e vender.

Quarteto Zuri, por sua vez, é formado por quatro mulheres pretas: Jacqueline Lima, no violino 1; Emily Cristina, no violino 2; Dayse Sales, na viola; e Jéssica Vianna, no violoncello.

O músico Joabe Reis, natural de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, que é considerado mestre do jazz urbano Crédito: Cindy Fleury/Reprodução/Instagram @joabereis14

Revelação da música instrumental brasileira, o capixaba Joabe Reis, em formato de sexteto, é outra atração confirmada do Marien Calixte Jazz Music Festival. O trombonista, recentemente, foi convidado por Macy Gray para suas performances no Brasil.

EXPERIÊNCIAS

Para Simone Marçal e Daniel Morelo - também organizador do evento -, levar o festival para Vila Velha é a melhor forma de democratizar o encontro, levando a possibilidade de alcançar outros públicos.

"Como moradora de Vila Velha, me sinto feliz em poder trazer para a minha cidade essa edição do festival, que a gente realiza com tanto carinho. E ainda mais por ser nesse espaço incrível que é o Parque Cultural Casa do Governador. O município merece estar nesse circuito de festivais", comenta Simone.

Daniel Morelo complementa. "O Marien Calixte Jazz Music Festival é o único festival exclusivamente instrumental do Espírito Santo. A música instrumental brasileira tem circulado pelo mundo inteiro e o público capixaba merece receber esses grandes artistas. Vai ser fantástico".

Os ingressos para o encontro - em número ainda a serem definidos - serão distribuídos gratuitamente, de forma on-line, e haverá transmissão ao vivo pela TV Educativa.

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