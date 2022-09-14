Parque Casa do Governador reúne música, literatura e arte no domingo (18)

Banda Suindara irá se apresentar neste domingo (18), no Festival 'Parque Aberto' Crédito: Divulgação

O Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, ganha uma programação especial para celebrar o Dia da Árvore, comemorado mundialmente no dia 21 de setembro. Neste domingo (18), o espaço receberá oficina, caravana literária, música e até plantio de mudas. A entrada é franca, porém os ingressos são limitados e devem ser adquiridos pela internet com antecedência.

A sétima edição do Festival 'Parque Aberto' começa às 9h. Logo terá início a oficina “Bosque de Casulos”, com Cristhina Bastos. Com 30 vagas, ela propõe o trabalho colaborativo entre o público e a artista Cristhina Bastos. Nesse processo, será confeccionada uma trama de cordas navais com a mesma técnica que a artista utilizou para produzir a instalação Bosque de Casulos, que está em exposição no Parque Cultural Casa do Governador.

Mais tarde, acontece a apresentação do trio Suindara. No repertório, canções autorais, rezas e cânticos ancestrais sagrados, além de releituras de canções populares que trazem em si mensagens de coragem, fé e esperança.

Vale lembrar que durante o dia, os visitantes podem conferir as obras de arte expostas no jardim do Parque Cultural. A Secretaria de Cultura recomenda aos visitantes levarem sua cadeira de praia e canga para assistir aos espetáculos. Vale lembrar que os ingressos são adquiridos na plataforma Sympla e o parque possui uma série de regras a serem seguidas (veja abaixo).

Não haverá estacionamento no Parque;

É proibido fumar;

É proibido o consumo de bebidas alcoólicas;

Não será permitido o uso da área da praia;

É necessário obedecer às regras de circulação do parque;

A entrada no parque é somente até as 12 horas;

A permanência no Parque será até as 13 horas;

O PARQUE

O Parque Cultural Casa do Governador possui 93 mil metros quadrados de área disponíveis para visitação e uma coleção de 21 obras de arte, sendo dez temporárias e 11 permanentes, livres para visitação do público.

Vale lembrar que a programação aos domingos ainda não é permanente. Os interessados em conhecer o Parque Cultural Casa do Governador devem se programar para fazer a visita durante a semana. O tour gratuito acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h, realizadas apenas com agendamento prévio pelo telefone (27) 3636-1032.

SERVIÇO