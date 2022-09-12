Vila Velha sedia workshop de empreendedorismo para artistas independentes

Carlinhos de Jesus vai ministrar palestra no Lep Music Day Crédito: Divulgação

Ser um cantor ou artista profissional é o sonho que move muitos jovens, mas é preciso mais do que talento para se tornar realidade. Para ajudar os artistas independentes neste caminho, a Lep Produções em parceria com o Sebrae realizam o LEP Music Day, um workshop que visa preparar artistas, produtores, técnicos, empresários, profissionais e interessados no meio artístico em geral.

Serão 14 horas de imersão em empreendedorismo artístico e musical no evento, que acontece no auditório Titanic, em Vila Velha, nesta terça (13) e quarta (14), das 14h às 21h.

Carlinhos de Jesus e do estrategista fonográfico Geovane Bento. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas em: Vila Velha será a primeira cidade a receber o projeto que vai passar por todo Brasil, e deve reunir 200 artistas em dois dias de muito aprendizado e network, com a participação do coreógrafoe do estrategista fonográfico. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas em: https://www.lepmusicday.com.br/

Entre os temas tratados, gestão de carreira, com o estrategista fonográfico e especialista em marketing musical com experiência em trabalhos para as grandes gravadoras, Geovane Bento; PIN artístico, um módulo sobre performance, interpretação e naturalidade, comandado por Carlinhos de Jesus; além de inteligência emocional com Inessa Franco, produção musical com Rafael Sena, direitos autorais com Priscilla Crespo e outros convidados como é o caso da Raquel Vilarino Reis, do Sebrae-MG responsável pela realização do programa de soluções estratégicas no segmento da música.

“Percebemos em todo mercado artístico a necessidade de formação de profissionais para que eles possam transformar a arte em negócio e conquistar o sonho de construir uma carreira sólida no meio, que pode se dar por meio do empreendedorismo. É por isso que o workshop traz profissionais já consagrados no mercado do showbusiness, para compartilhar experiências, fazer network e, sobretudo, capacitar artistas no desenvolvimento de suas carreiras nos mais variados aspectos”, destaca Tayana dos Santos, proprietária da Lep e idealizadora do projeto.

*Com informações da assessoria

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