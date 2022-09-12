Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Vila Velha sedia workshop de empreendedorismo para artistas independentes
Música

Vila Velha sedia workshop de empreendedorismo para artistas independentes

Lep Music Day será realizado nesta terça (13) e quarta (14) com foco no desenvolvimento de carreiras artísticas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 17:01

Carlinhos de Jesus vai ministrar palestra no Lep Music Day
Carlinhos de Jesus vai ministrar palestra no Lep Music Day Crédito: Divulgação
Ser um cantor ou artista profissional é o sonho que move muitos jovens, mas é preciso mais do que talento para se tornar realidade. Para ajudar os artistas independentes neste caminho, a Lep Produções em parceria com o Sebrae realizam o LEP Music Day, um workshop que visa preparar artistas, produtores, técnicos, empresários, profissionais e interessados no meio artístico em geral.
Serão 14 horas de imersão em empreendedorismo artístico e musical no evento, que acontece no auditório Titanic, em Vila Velha, nesta terça (13) e quarta (14), das 14h às 21h.
Vila Velha será a primeira cidade a receber o projeto que vai passar por todo Brasil, e deve reunir 200 artistas em dois dias de muito aprendizado e network, com a participação do coreógrafo Carlinhos de Jesus e do estrategista fonográfico Geovane Bento. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas em: https://www.lepmusicday.com.br/
Entre os temas tratados, gestão de carreira, com o estrategista fonográfico e especialista em marketing musical com experiência em trabalhos para as grandes gravadoras, Geovane Bento; PIN artístico, um módulo sobre performance, interpretação e naturalidade, comandado por Carlinhos de Jesus; além de inteligência emocional com Inessa Franco, produção musical com Rafael Sena, direitos autorais com Priscilla Crespo e outros convidados como é o caso da Raquel Vilarino Reis, do Sebrae-MG responsável pela realização do programa de soluções estratégicas no segmento da música.
“Percebemos em todo mercado artístico a necessidade de formação de profissionais para que eles possam transformar a arte em negócio e conquistar o sonho de construir uma carreira sólida no meio, que pode se dar por meio do empreendedorismo. É por isso que o workshop traz profissionais já consagrados no mercado do showbusiness, para compartilhar experiências, fazer network e, sobretudo, capacitar artistas no desenvolvimento de suas carreiras nos mais variados aspectos”, destaca Tayana dos Santos, proprietária da Lep e idealizadora do projeto.
*Com informações da assessoria

SERVIÇO

  • Lep Music Day – Workshop de Empreendedorismo Artístico
  • Data: 13 e 14 de setembro
  • Horário: das 14h às 21h
  • Local: Auditório Titanic, Vila Velha
  • Inscrições: https://www.lepmusicday.com.br/
  • Valor: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados