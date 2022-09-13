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Dicas do Aquiles

Coletivo interpreta músicas de Hermeto Pascoal em novo disco

"Itiberê Zwarg & Coletivo Músicos Online Tocam Hermeto Pascoal" traz arranjos memoráveis, imprimindo às novas composições todo o talento do músico

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 15:30

Publicado em 

13 set 2022 às 15:30
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

Capa do disco
Capa do disco "Itiberê Zwarg & Coletivo Músicos Online Tocam Hermeto Pascoal" Crédito: Divulgação
Sou admirador de Hermeto Pascoal desde sempre, um fã que o vê como um músico inspirador, um instrumentista sem compromisso com o usual. Ouvir Hermeto é permitir-se sentir emoções desconhecidas, é deixar-se abrir a sons díspares, plenos de mistérios a serem sacados. Sua capacidade de criar sonoridades singulares faz dele um sábio.
Digo isso porque Nilza e eu fomos assistir a um show no Blue Note paulistano desse alagoano de Olho d’Água das Flores, com quinteto. Hermeto estava soberbo... A impressão que tivemos é que ele transferira aos instrumentistas toda a sua inventividade, pois assim como o mestre, também brilharam. Muito! Como se HP houvesse “terceirizado” os seus “delírios” improvisatórios.
No palco estavam dois integrantes do quinteto, o contrabaixista Itiberê Zwarg e o baterista Ajurinã Zwarg (seu filho), os líderes do coletivo que lançou o álbum independente que eu recebera dias antes: "Itiberê Zwarg & Coletivo Músicos Online Tocam Hermeto Pascoal", objeto desse comentário.
O Coletivo Músicos Online surgiu no início da pandemia e do isolamento social. Segundo o release, “Foi uma alternativa, encontrada por Ajurinã Zwarg, para, de forma cem por cento remota, continuar trabalhando e tocando com outros músicos”. Ajurinã arregimentou os colegas que integrariam o Coletivo: Itiberê Zwarg, Sá Reston, Beto Corrêa, Mariana Zwarg (ela que também é filha de Itiberê), Jota P e Carol Panesi.
O álbum foi inteiramente registrado e produzido em parceria com Many Flores, um admirador de Hermeto Pascoal que colecionou mais de cem partituras inéditas do amigo ao longo de 24 anos.
Mariana e Ajurinã Zwarg, então, recolheram o material enviado por Many. Itiberê fez os arranjos que, após registrados, foram encaminhados aos técnicos para mixagem e masterização.
Os arranjos e as interpretações do Coletivo confirmam a minha impressão, exposta acima: o Bruxo das Alagoas inocula nos músicos que lhes são próximos todo o seu ímpeto experimentalista -– como se os “terceirizasse” para repercutirem suas próprias manhas e emoções sensoriais.
O resultado de Itiberê Zwarg & Coletivo Músicos Online Tocam Hermeto Pascoal é a cara de Hermeto Pascoal! Todo ele está ali presente de corpo e alma em sua admirável trajetória. Com atuações em arranjos memoráveis, o Coletivo mostrou-se à altura da tarefa de imprimir às novas composições todo o talento de um dos maiores e mais extraordinários personagem da música brasileira: Hermeto Pascoal, um gênio!

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Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

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