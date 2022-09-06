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Dicas do Aquiles

Douglas Germano faz a festa do partido alto em novo disco

Com o grupo Batuqueiros e sua Gente, compositor lança um disco de sambas com sabor de clássicos compostos em tom menor

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 16:58

Publicado em 

06 set 2022 às 16:58
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

Douglas Germano e Batuqueiros e sua Gente
Douglas Germano e Batuqueiros e sua Gente Crédito: Instagram/@douglas__germano
É com um sentimento de orgulho e amor pelo samba que inicio este comentário. Refiro-me ao partido alto, gênero tão representativo da cultura musical popular brasileira. Mais precisamente, uma alusão ao álbum "Partido Alto – Douglas Batuqueiro Germano e sua Gente" (independente, com apoio ProAc/SP).
Notem que o título do trabalho embaralha (propositalmente, claro!) o nome do compositor Douglas Germano com o nome do grupo Batuqueiros e sua Gente – um coletivo que faz do samba de partido alto o protagonista de um disco... do cacete!
Por justiça, nomeio todos os integrantes do Batuqueiros e sua Gente – eles são coisa nossa, como certamente Noel Rosa os qualificaria.
Tocando repique de anel, surdo, pandeiro, congas, caixa, cuíca, violões de 6 e 7 cordas, cavaquinho paraguaçu, cavaquinho com afinação de bandolim, trombones e bandolim, eles vêm desde a Grande São Paulo: Sidnei Souza de Osasco (Morro do Quintaúna), Alfredo Castro (Guarulhos) e Marcelo Martins (São Caetano do Sul); da Zona Norte: Raphael e Pedro Moreira (Barra Funda) e Geraldo Adriano Campos (Santana), além da produtora Julia Engler, que também faz parte do coletivo, e vem da Vila Nova Cachoeirinha; da Leste: Junior Pita (Vila Matilde), Allan Abbadia (Itaim Paulista), Marcelinho Monserrat (Artur Alvim) e Tiganá Macedo (Guaianazes); do Centro e Zona Oeste temos Gian Correa (Bela Vista) e Henrique Araújo (Pompeia); e, por fim, do interior, Rafael Toledo (Avaré), Beto Amaral (Campinas), Vitor Casagrande e Xeina Barros (Piracicaba).
Já Douglas Germano é compositor de responsa. Seus sambas, com sabor de clássicos compostos em tom menor, têm versos com a picardia dos velhos e bons versejadores.
Outra bela surpresa foi receber o álbum no formato de LP. Ouvi-lo nessa edição melhor revelou nuances dos Batuqueiros e dos sambas. Ao revelar a sonoridade da rapaziada, vinda do canto em uníssono, o LP encorpa a alegria contagiante das dez composições de Douglas Germano gravadas no álbum – duas em parceria com Milton Conceição e uma com Roberto Dídio.
A destacar, temos “Chegou a Hora do Pau Quebrar” (Douglas Germano), que abre a tampa e traz Vitor Casagrande no violão tenor; “Partido da Feira” (DG e Roberto Dídio), “Capitão do Mato” (DG) e “Onde Tu Pensa que Vai?” (DG), que tem participação marcante da cantora Xeina Barros; e por fim “Jaci e Maré Cheia” (DG e Milton Conceição), que fecha a festança do samba brasileiro.
E num suingue rítmico avassalador, esmerado pelos arranjos de Pedro Moreira, Rapha Moreira, Allan Abbadia, Vitor Casagrande, Henrique Araújo, Alfredo Castro e Gian Correa, os improvisos vêm em notável sucessão. E o coro come! Eita que coisa boa, meu Deus do céu!

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Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

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