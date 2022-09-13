Aniversário de Guarapari: Vanessa da Mata e Pastor Lucas são atrações da festa

Vanessa da Mata e Pr. Lucas são atrações nacionais em Guarapari, neste fim de semana Crédito: Reprodução/Fotoarena/Folhapress/Instagram/@prlucasoficial

Em comemoração aos 131 anos de Emancipação Política de Guarapari, a ‘Cidade Saúde’ promete animar os moradores e visitantes de sexta (16) a segunda (19) com uma programação recheada. Com shows de Vanessa da Mata, Pastor Lucas e Padre Anderson Gomes, a festa acontecerá na Praia do Morro, próximo a igreja católica Sagrada Família, com entrada gratuita.

Abrindo o evento nesta sexta-feira (16), às 19h, haverá um culto pelo dia da proclamação do evangelho, e na sequência, às 21h, o Pastor Lucas realizará um show para os fiéis com o melhor da música gospel. A programação musical continua no sábado (17), com shows de Overdriver Duo, às 21h, e Vanessa da Mata, ícone da MPB brasileira, às 23h.

Já no domingo (18), quem sobe ao palco da festa é o cantor Rogerinho do Cavaco, marcado para às 20h. Logo após o sambista, será vez da dupla sertaneja Day e lara, às 22h. A programação não para por aí, a criançada poderá brincar e se divertir com a galera do Clubelândia e da Patrulha Canina, neste sábado (17) ,às 16h30.

Na segunda-feira (19), Dia do Aniversário da Cidade, haverá uma Missa Festiva, às 18h, com Pe Nith da Paróquia Sagrada Família. Em seguida, o Coral da Semed “Sons do Coração” fará uma apresentação com regência de Inarley Carletti. Encerrando a programação da Festa da Cidade, o show musical do Padre Anderson Gomes.

AÇÃO CIDADÃ

No sábado, das 8h às 16h, a prefeitura fará uma Ação Cidadã oferecendo diversos serviços de saúde, como vacinação contra Influenza , Poliomielite e Covid-19. Também vai ter vacinação Antirrábica para cães e gatos, adoção de animais, testes rápidos sífilis, hepatites B e C e HIV, preventivo, consulta médica, avaliação nutricional (auxílio Brasil), para pacientes menores de 7 anos, Saúde Mental (orientação) e Odontologia (orientação).

Em relação aos serviços de assistência social, serão oferecidos trabalhos de inclusão e atualização do CadÚnico, projeto documentação cidadania (2ª via de Certidão e 1ª via de CPF), atendimento para requerimento de BPC/Loas, acesso a benefícios eventuais, atendimento jurídico e outros.