Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Aniversário de Guarapari: Vanessa da Mata e Pastor Lucas são atrações da festa
De graça

Aniversário de Guarapari: Vanessa da Mata e Pastor Lucas são atrações da festa

Festa da Cidade acontece de sexta (16) a segunda (19), na Praia do Morro. Programação gratuita ainda conta com shows de  Overdriver Duo, Rogerinho do Cavaco e Padre Anderson Gomes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 09:57

Vanessa da Mata e Pr. Lucas são atrações nacionais em Guarapari, neste fim de semana
Vanessa da Mata e Pr. Lucas são atrações nacionais em Guarapari, neste fim de semana Crédito: Reprodução/Fotoarena/Folhapress/Instagram/@prlucasoficial
Em comemoração aos 131 anos de Emancipação Política de Guarapari, a ‘Cidade Saúde’ promete animar os moradores e visitantes de sexta (16) a segunda (19) com uma programação recheada. Com shows de Vanessa da Mata, Pastor Lucas e Padre Anderson Gomes, a festa acontecerá na Praia do Morro, próximo a igreja católica Sagrada Família, com entrada gratuita.
Abrindo o evento nesta sexta-feira (16), às 19h, haverá um culto pelo dia da proclamação do evangelho, e na sequência, às 21h, o Pastor Lucas realizará um show para os fiéis com o melhor da música gospel. A programação musical continua no sábado (17), com shows de Overdriver Duo, às 21h, e Vanessa da Mata, ícone da MPB brasileira, às 23h.
Já no domingo (18), quem sobe ao palco da festa é o cantor Rogerinho do Cavaco, marcado para às 20h. Logo após o sambista, será vez da dupla sertaneja Day e lara, às 22h. A programação não para por aí, a criançada poderá brincar e se divertir com a galera do Clubelândia e da Patrulha Canina, neste sábado (17) ,às 16h30.
Na segunda-feira (19), Dia do Aniversário da Cidade, haverá uma Missa Festiva, às 18h, com Pe Nith da Paróquia Sagrada Família. Em seguida, o Coral da Semed “Sons do Coração” fará uma apresentação com regência de Inarley Carletti. Encerrando a programação da Festa da Cidade, o show musical do Padre Anderson Gomes.

AÇÃO CIDADÃ

No sábado, das 8h às 16h, a prefeitura fará uma Ação Cidadã oferecendo diversos serviços de saúde, como vacinação contra Influenza , Poliomielite e Covid-19. Também vai ter vacinação Antirrábica para cães e gatos, adoção de animais, testes rápidos sífilis, hepatites B e C e HIV, preventivo, consulta médica, avaliação nutricional (auxílio Brasil), para pacientes menores de 7 anos, Saúde Mental (orientação) e Odontologia (orientação).
Em relação aos serviços de assistência social, serão oferecidos trabalhos de inclusão e atualização do CadÚnico, projeto documentação cidadania (2ª via de Certidão e 1ª via de CPF), atendimento para requerimento de BPC/Loas, acesso a benefícios eventuais, atendimento jurídico e outros.
  • Confira a programação completa da Festa da Cidade:
  • Sexta (16)
  • Culto pelo dia da proclamação do evangelho - às 19h
  • Shows:
  • Pastor Lucas - às 21h 

  • Sábado (17)
  • Ação Cidadã com diversos serviços de assistência e saúde - das 08h às 16h
  • Clubelândia, com a Patrulha Canina e muito mais - às 16h30 
  • Shows:
  • Overdriver Duo - às 21h 
  • Vanessa da Mata - às 23h 

  • Domingo (18) 
  • Shows:
  • Rogerinho do Cavaco -  às 20h 
  • Day e lara - às 22h 

  • Segunda (19) - Dia do Aniversário da Cidade
  • Missa Festiva com  Pe Nith da Paróquia Sagrada Família - às 18h 
  • Apresentação do Coral da Semed “Sons do Coração” com regência de Inarley Carletti
  • Shows:
  • Padre Anderson Gomes - após a missa

Veja Também

Vila Velha sedia workshop de empreendedorismo para artistas independentes

TendaLab: Erasmo Carlos e Johnny Hooker fazem show gratuito em Vila Velha

Teatro da Ufes deve reabrir em novembro com nova climatização

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados