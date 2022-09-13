Fotógrafo de A Gazeta vence Prêmio Anamatra de Direitos Humanos

André Alves, pedindo ajuda para os filhos, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros venceu o Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2022. O registro ''A fome dói' venceu a subcategoria Fotografia do concurso da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (13) no site da associação.

A foto vencedora mostra o retrato da fome no país. Nela, André Alves da Silva, de 59 anos, está num cruzamento segurando um cartaz relatando seu sofrimento. Viúvo e pai de três filhos, ele pede dinheiro em um sinal de Vitória (ES). A foto premiada foi utilizada para uma reportagem sobre a fome no portal A Gazeta

O registro de Ricardo foi escolhido por um júri formado pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Alberto Balazeiro, a jornalista Bárbara Carvalho e o advogado Irapuã Santana. Eles também selecionaram os outros quatro trabalhos nas subcategorias Televisão, Rádio, Mídia Impressa ou Eletrônica e na categoria Cidadã.

Medeiros trabalha há 23 anos para a Rede Gazeta e acredita que a fotografia '' tem que ser fiel ao fato, passar sentimentos e, principalmente, mostrar a realidade da cena. O André [da foto], realmente estava passando por dificuldades, um olhar triste pelas amarguras da vida. Estava desempregado e chegou a passar fome. 'A fome dói' foi sua mensagem escrita no cartaz'', diz o fotógrafo.

''A sensação é de muita gratidão de o trabalho ser reconhecido por um prêmio de Direitos Humanos'', diz com orgulho.