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Premiação

Fotógrafo de A Gazeta vence Prêmio Anamatra de Direitos Humanos

Com o registro 'A fome dói', Ricardo Medeiros foi o único capixaba premiado no concurso que seleciona ações concretas pela luta dos direitos humanos
Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 17:47

André Alves, pedindo ajuda para os filhos, em Vitória
André Alves, pedindo ajuda para os filhos, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros venceu o Prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2022. O registro ''A fome dói' venceu a subcategoria Fotografia do concurso da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (13) no site da associação.
A foto vencedora mostra o retrato da fome no país. Nela, André Alves da Silva, de 59 anos, está  num cruzamento segurando um cartaz relatando seu sofrimento. Viúvo e pai de três filhos, ele pede dinheiro em um sinal de Vitória (ES). A foto premiada foi utilizada para uma reportagem sobre a fome no portal A Gazeta.
O registro de Ricardo foi escolhido por um júri formado pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Alberto Balazeiro, a jornalista Bárbara Carvalho e o advogado Irapuã Santana. Eles também selecionaram os outros quatro trabalhos nas subcategorias Televisão, Rádio, Mídia Impressa ou Eletrônica e na categoria Cidadã. 
Medeiros trabalha há 23 anos para a Rede Gazeta e acredita que a fotografia '' tem que ser fiel ao fato, passar sentimentos e, principalmente, mostrar a realidade da cena. O André [da foto], realmente estava passando por dificuldades, um olhar triste pelas amarguras da vida. Estava desempregado e chegou a passar fome. 'A fome dói' foi sua mensagem escrita no cartaz'', diz o fotógrafo. 
''A sensação é de muita gratidão de o trabalho ser reconhecido por um prêmio de Direitos Humanos'', diz com orgulho.
 A cerimônia de premiação acontecerá no dia 29 de setembro, no Rio de Janeiro, e Ricardo é o único capixaba do concurso, que recebeu 105 inscrições em sua décima edição. Os vencedores de cada categoria/subcategoria receberão um troféu e uma quantia em dinheiro.

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