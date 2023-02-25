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"Pablo EscoBear"

Urso consome droga e vira assassino em filme que mistura terror e comédia; veja trailer

Baseado em fatos, "O Urso do Pó Branco", dirigido por Elizabeth Banks, está causando polêmica por onde é exibido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 11:45

Cena do filme
Cena do filme "O Urso do Pó Branco", que estreia no Brasil em 30 de março Crédito: Universal Pictures
Uma mistura de terror e comédia, a história "O Urso do Pó Branco" estreia nos cinemas americanos neste fim de semana causando polêmica onde é exibido. No Brasil, o longa deve estrear em 30 de março. 
O filme da Universal Pictures espera chocar Hollywood com sua leitura da história real de um urso selvagem que sofreu uma overdose de cocaína nos anos 1980.
"Gostamos de levar ideias malucas a sério", brincou o coprodutor Aditya Sood durante pré-estreia nesta semana. "Desta maneira, 'O Urso do Pó Branco' é algo difícil de ser superado".
A obra é inspirada em um incidente real de 1985, no qual um traficante deixou vários pacotes de cocaína caírem de um avião em um bosque da Geórgia, no sul dos Estados Unidos. A droga foi consumida por um urso-negro de aproximadamente 80 quilos.

LOUCURA

O animal, apelidado pela imprensa de "Pablo EscoBear" (um trocadilho com o nome do maior traficante colombiano com a palavra urso em inglês), morreu de overdose. Em uma releitura, o filme imagina o que poderia ter acontecido se ele tivesse desenvolvido um vício em cocaína e tivesse saído para conseguir mais.
O roteirista Jimmy Warden apresentou a ideia para Phil Lord e Christopher Miller, produtores de sucessos como "Uma aventura Lego" e "Homem-Aranha no Aranhaverso", que levaram para a Universal.
Um dos maiores e mais antigos estúdios de Hollywood, a Universal é conhecida pela diversidade de produção, que vai de comédia de ação natalina para adultos, como "Noite Infeliz", até o aclamado drama de Christopher Nolan, "Oppenheimer".
Especialistas desta indústria dizem que o estúdio aposta no princípio provocativo para se destacar nas salas de cinema, onde os filmes de super-heróis fazem sucesso e as comédias estão fracassando nos últimos anos.
"Não são direcionadas a uma audiência ampla, mas para pessoas que gostem dos filmes atrevidos, que querem se divertir no cinema", disse Paul Dergarabedian, analista da consultora Comscore.
O trailer de "O Urso do Pó Branco" já foi assistido cerca de 16 milhões de vezes no YouTube. Seu protagonista tem uma conta no Twitter com publicações virais, como: "Sou o urso que comeu a cocaína. Esta é a minha história". Assim como esperado, o filme causou polêmicas.
Marty Makary, um renomado especialista em saúde pública dos Estados Unidos, disse que estava "decepcionado" em ver Hollywood "mais uma vez tratando de forma sensacionalista" a droga, ao "retratar o consumo de cocaína como 'divertido e bem-humorado'".

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