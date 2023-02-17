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"Mais estranho que a ficção"

Cinema alaga durante exibição de "Titanic" no Rio; veja video

Imagens da sala de São Gonçalo inundada viralizou nas redes sociais e jovem presente na sessão diz que se sentiu como um dos violinistas que tocavam enquanto embarcação afundava
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 14:37

Vídeo com imagens do cinema de São Gonçalo inundado na sessão de
Vídeo com imagens do cinema de São Gonçalo inundado na sessão de "Titanic" viraliza nas redes sociais Crédito: Reprodução/TikTok
O jovem Gabriel Campos viralizou nas redes sociais com um vídeo em que mostrava a sala de cinema alagada durante a exibição de "Titanic 3D". Ele estava em um cinema de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e registrou a água se espalhando pelos corredores do local após uma tempestade que atingiu o município.
Em seu vídeo, Gabriel usou a música de "My Heart Will Go On", que é uma das marcas do filme protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, interpretada pela cantora Céline Dion. "Titanic" voltou aos cinemas este mês, em uma versão 3D, para celebrar seu 25º aniversário.
"Fui assistir 'Titanic' no cinema, mas foi mais realista do que imaginei. A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais. Socorro", brincou Gabriel. Ele registou, ainda, a água caindo do teto e a reação do público. "Me senti um dos violinistas", escreveu. Veja vídeo que viralizou na internet.
@gablcampos A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais 🤌🏻 #titanic #titanicmovie #cinepolis #cinema #filme #fy #fyp #tiktok #perrengue #naufrago #violinista #saogoncalo #saogoncalodadepressao @cinepolisbr @saogoncaloshopping ♬ My Heart Will Go On (Titanic) - Maliheh Saeedi & Faraz Taali
"Titanic" conta a história de amor entre Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio) situada a bordo do luxuoso navio Titanic, durante a viagem que partiu da Inglaterra com destino aos Estados Unidos. O navio bateu em um iceberg e naufragou.

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