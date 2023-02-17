Cinema alaga durante exibição de "Titanic" no Rio; veja video

Vídeo com imagens do cinema de São Gonçalo inundado na sessão de "Titanic" viraliza nas redes sociais Crédito: Reprodução/TikTok

O jovem Gabriel Campos viralizou nas redes sociais com um vídeo em que mostrava a sala de cinema alagada durante a exibição de "Titanic 3D". Ele estava em um cinema de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e registrou a água se espalhando pelos corredores do local após uma tempestade que atingiu o município.

Em seu vídeo, Gabriel usou a música de "My Heart Will Go On", que é uma das marcas do filme protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, interpretada pela cantora Céline Dion. "Titanic" voltou aos cinemas este mês, em uma versão 3D, para celebrar seu 25º aniversário.

"Fui assistir 'Titanic' no cinema, mas foi mais realista do que imaginei. A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais. Socorro", brincou Gabriel. Ele registou, ainda, a água caindo do teto e a reação do público. "Me senti um dos violinistas", escreveu. Veja vídeo que viralizou na internet.