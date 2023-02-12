"Velozes e Furiosos 10": trailer tem Jason Momoa como vilão e cenas no Brasil; assista

Cena do filme "Velozes e Furiosos 10", que estreia nos cinemas em maio Crédito: Universal Pictures/Divulgação

A Universal Pictures Brasil divulgou, nesta sexta-feira, 10, o primeiro trailer completo de "Velozes e Furiosos 10". O filme tem previsão de estreia para 18 de maio de 2023.

A prévia mostra a estreia de Jason Momoa na franquia como o vilão Dante, que está procurando vingança contra Dominic, vivido por Vin Diesel, após os acontecimentos de "Velozes e Furiosos 5".

Por fazer uma referência direta ao quinto filme, o trailer contém cenas do Brasil, já que o longa se passa no Rio de Janeiro. É possível ver o Cristo Redentor e cenas do ator Paul Walker, que morreu dois anos após a estreia do longa.

A atriz Brie Larson também é uma adição ao elenco, no papel de Tess, além de Alan Ritchson, da portuguesa Daniela Melchior e da dona do status EGOT Rita Moreno.