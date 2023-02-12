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Cinema

"Velozes e Furiosos 10": trailer tem Jason Momoa como vilão e cenas no Brasil; assista

Muito aguardado pelos fãs, longa com Vin Diesel, Brie Larson e Charlize Theron chega aos cinemas em 18 de maio de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 23:03

Cena do filme
Cena do filme "Velozes e Furiosos 10", que estreia nos cinemas em maio Crédito: Universal Pictures/Divulgação
A Universal Pictures Brasil divulgou, nesta sexta-feira, 10, o primeiro trailer completo de "Velozes e Furiosos 10". O filme tem previsão de estreia para 18 de maio de 2023.
A prévia mostra a estreia de Jason Momoa na franquia como o vilão Dante, que está procurando vingança contra Dominic, vivido por Vin Diesel, após os acontecimentos de "Velozes e Furiosos 5".
Por fazer uma referência direta ao quinto filme, o trailer contém cenas do Brasil, já que o longa se passa no Rio de Janeiro. É possível ver o Cristo Redentor e cenas do ator Paul Walker, que morreu dois anos após a estreia do longa.
A atriz Brie Larson também é uma adição ao elenco, no papel de Tess, além de Alan Ritchson, da portuguesa Daniela Melchior e da dona do status EGOT Rita Moreno.
Charlize Theron, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Scott Eastwood, Jordana Brewster e Sung Kang retornam aos seus personagens na franquia.

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