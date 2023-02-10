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Prime Video vai lançar série 'live-action' de 'Homem Aranha Noir'

Produção vai tratar de um super-herói que vive na cidade de Nova York nos anos 1930; ainda não há data de lançamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 10:52

Prime Video vai lançar série live-action de 'Homem-Aranha Noir'
Prime Video vai lançar série live-action de 'Homem-Aranha Noir' Crédito: Reprodução/Sony
O Primeiro Vídeo vai lançar a série live-action Homem Aranha Noir. Ainda não tem data de lançamento na plataforma de streaming, segundo a Variety. Este é o segundo projeto do universo Spider.
A série vai tratar de um super-herói que vive na cidade de Nova York nos anos 1930. A produção terá roteiro de Oren Uziel (Cidade Perdida), com participação de Phil Lord e Christopher Miller, que foram os produtores e roteiristas de Aranhaverso.
Não se sabe quem vai ser escalado para interpretar o herói, que já teve a voz de Nicolas Cage e de Milo Ventimiglia (na série Ultimate Spider-Man). Antes, a plataforma havia anunciado que a Amazon estava avançando com a série Silk: Spider Society.

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