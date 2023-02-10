Prime Video vai lançar série 'live-action' de 'Homem Aranha Noir'

O Primeiro Vídeo vai lançar a série live-action Homem Aranha Noir. Ainda não tem data de lançamento na plataforma de streaming, segundo a Variety. Este é o segundo projeto do universo Spider.
A série vai tratar de um super-herói que vive na cidade de Nova York nos anos 1930. A produção terá roteiro de Oren Uziel (Cidade Perdida), com participação de Phil Lord e Christopher Miller, que foram os produtores e roteiristas de Aranhaverso.
Não se sabe quem vai ser escalado para interpretar o herói, que já teve a voz de Nicolas Cage e de Milo Ventimiglia (na série Ultimate Spider-Man). Antes, a plataforma havia anunciado que a Amazon estava avançando com a série Silk: Spider Society.