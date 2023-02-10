Prime Video vai lançar série live-action de 'Homem-Aranha Noir' Crédito: Reprodução/Sony

O Primeiro Vídeo vai lançar a série live-action Homem Aranha Noir. Ainda não tem data de lançamento na plataforma de streaming, segundo a Variety. Este é o segundo projeto do universo Spider.

A série vai tratar de um super-herói que vive na cidade de Nova York nos anos 1930. A produção terá roteiro de Oren Uziel (Cidade Perdida), com participação de Phil Lord e Christopher Miller, que foram os produtores e roteiristas de Aranhaverso.