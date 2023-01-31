Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Nicole Kidman vai estrelar série da HBO inspirada em crime real

Produção é baseada no romance escrito por Leïla Slimani, ‘Canção de Ninar’, que já esteve na lista dos 10 melhores livros de 2018 no ‘The New York Times’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 15:11

Nicole Kidman estrela 'O Homem do Norte'
Nicole Kidman Crédito: Reuters/Folhapress
A atriz Nicole Kidman se prepara para estrelar mais uma série da HBO. Desta vez, ela está cotada para fazer parte do elenco de The Perfect Nanny, série baseada no livro best-seller de Leïla Slimani. Traduzido como Canção de Ninar, o romance foi inspirado na história real de uma babá que assassinou duas crianças em 2012 nos Estados Unidos. A edição de 2018 da obra chegou a estar na lista dos dez melhores livros do ano do The New York Times Book Review.
De acordo com informações da revista norte-americana Deadline, a série contará a história de uma babá aparentemente perfeita contratada por um casal com dois filhos pequenos. A personalidade prestativa da personagem logo se transforma em algo "sinistro".
Além de Kidman, a atriz Maya Erskine também deve estar em um dos papéis principais. Nicole coleciona participações em séries e prêmios, incluindo um Oscar. Recentemente, ela produziu e estrelou o sucesso Big Little Lies, também da HBO, que rendeu a ela o prêmio de Melhor Atriz no Emmy em 2017.

Veja Também

Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, vai interpretar o rei do pop em cinebiografia

'Se Eu Fosse Você'? Julia Roberts e Jennifer Aniston trocarão de corpos em filme

Fernando Meirelles será um dos diretores da série "The Sympathizer", com Robert Downey Jr.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos hbo max Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados