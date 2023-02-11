Pai de Lady Gaga afirma que filha viverá Arlequina em filme

A cantora Lady Gaga Crédito: Instagram/@ladygaga

O pai da cantora Lady Gaga, Joe Germanotta, afirmou que a cantora viverá a personagem Arlequina no filme Coringa 2. No entanto, a Warner Bros e a DC não confirmaram a escalação da atriz para interpretar a personagem. A estreia está prevista para outubro de 2024.

A declaração do pai da artista pop foi dada em entrevista ao Mornings with Maria, da Fox Business Network. "Ela [a filha Lady Gaga] é tremenda. Ela está em Los Angeles, está filmando. Ela vai ser a Arlequina! Está trabalhando com Joaquin Phoenix, e então Estará aqui em breve, eles vão filmar algo em Nova York", afirmou.