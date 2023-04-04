Inscrições do 30° Festival de Cinema de Vitória terminam na segunda (10)

O curta "Sideral", de Carlos Segundo, foi um dos vencedores do FCV de 2022 Crédito: Festival de Cinema de Vitória

30º Festival de Cinema de Vitória segue com inscrições abertas até quarta-feira (10), com prazo de envio para o material se encerrando às 23h59. Podem participar do processo seletivo curtas e longas-metragens produzidos entre 2022 e 2023. Marcado para acontecer entre 20 a 25 de setembro , osegue com inscrições abertas até quarta-feira (10), com prazo de envio para o material se encerrando às 23h59. Podem participar do processo seletivo curtas e longas-metragens produzidos entre 2022 e 2023.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível no site do Festival de Cinema de Vitória . O regulamento e as especificações técnicas envolvidas no processo seletivo também estão disponíveis no portal.

Podem participar filmes de diversos gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe, com duração máxima de 25 minutos (créditos inclusos) para curtas-metragens e mínima de 70 minutos, para longas.

Serão aceitos, no máximo, dois filmes por realizador ou coletivo de realizadores. Projetos anteriormente inscritos e que não foram exibidos não estarão aptos para participar novamente.

Pintou alguma dúvida? Para esclarecê-la, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 99241-7022, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

MOSTRAS

Os filmes escolhidos pela curadoria serão distribuídos em 11 janelas de exibição. Entre elas, estão a 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas; a 13ª Mostra Competitiva Nacional de Longas; a 13ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 12ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 12ª Mostra Foco Capixaba, exclusiva para realizadores do ES; e a 10ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

E a festa cinematográfica continua com a 8ª Mostra Mulheres no Cinema, uma janela para filmes dirigidos exclusivamente por mulheres, abordando questões de gênero; e a 8ª Mostra Cinema e Negritude, que exibe títulos produzidos por realizadores negros.