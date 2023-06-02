Homem agarra repórter da TV Gazeta durante transmissão ao vivo

Repórter Tiago Félix é abraçado por telespectador durante o Bom Dia ES desta sexta (2) Crédito: Reprodução de vídeo/TV Gazeta

O repórter Tiago Félix foi surpreendido por um telespectador durante sua entrada ao vivo no telejornal Bom Dia ES, da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, na manhã desta sexta (2). O jornalista estava quase passando a palavra para o apresentador Mário Bonella quando um homem se aproximou cantando em inglês e o "agarrou".

Mesmo surpreso, o repórter se deixou ser abraçado e ainda incentivou o telespectador a dar uma palinha de uma música autoral. "Canta, meu filho", disse.

Confira o momento no vídeo abaixo:

QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA

Durante o ao vivo, Tiago estava falando da fase de testes para instalação do estacionamento rotativo no Centro de Linhares quando o homem, que se apresenta como Adilson Alves, se aproxima cantando e diz que é fã de Mário Bonella. Aproveitando o microfone, o telespectador pergunta se pode cantar uma música autoral e começa a cantarolar em inglês, abraçado no repórter.

Adilson finaliza o momento dando um beijo na bochecha de Tiago Félix, que chama o âncora para assumir o controle da situação. Com mais alguns minutinhos agarrado no repórter, Adilson logo retoma a cantoria dizendo que "quem canta seus males espanta".

Em conversa com HZ, Tiago contou que tomou um susto, de primeira, mas que logo entendeu que teria que improvisar. O repórter ainda compartilhou que o abraço de Adilson foi tão forte que fez com que o ponto que o permite ouvir o retorno de Mário Bonella caísse.

"Eu tomei um susto. Ele me abraçou e começou a cantar e, de repente, começou a me apertar e me deu um beijo. Deu um pouco de vergonha na hora mas foi super gente boa, tranquilo. Ele me abraçou tão forte que o meu ponto caiu e eu não conseguia mais ouvir o Mário. Esse estacionamento rotativo está rendendo (risos)", disse.

Foi super tranquilo para mim. Eu sempre surpreendo as pessoas ao vivo, mas ser surpreendido foi a primeira vez (risos). Fiquei muito feliz. É difícil alguém acordar de manhã cedo com aquela alegria e disposição. Em plena sexta-feira, está todo mundo cansado da semana e, de repente, lida com uma situação dessa, com esse calor. Não tem preço, ninguém paga. É o carinho do povo e o reconhecimento do trabalho

OUTROS MOMENTOS AO VIVO

Mesmo sendo a primeira vez que o repórter é abordado por um telespectador do telejornal, Tiago Félix já protagonizou outros momentos em que teve que lidar com o improviso durante suas participações ao vivo.

Um deles foi em fevereiro quando o repórter quase caiu ao mostrar as obras de reconstrução de um trecho do km 171 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Estado. "Parece que o Bom Dia ES me dá sorte para essas situações (risos)", brincou.