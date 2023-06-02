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Fãs de carteirinha

Irmãs do Haim encontram Xuxa após cantar 'Ilariê' no Mita Festival

Este Haim ainda chamou a artista brasileira de heroína da infância durante apresentação da banda no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 10:00

Xuxa compartilha registro ao lado das irmãs Haim
Xuxa compartilha registro ao lado das irmãs Haim Crédito: Reprodução/Instagram/@xuxameneghel
As integrantes da banda Haim se encontraram com Xuxa nesta quinta-feira (1°). A reunião aconteceu depois que o grupo tocou a canção "Ilariê" no festival Mita no último fim de semana, no Rio de Janeiro.
O evento foi divulgado por Xuxa em suas redes sociais. "E não é que rolou o encontro", disse a artista; "Sonho sempre vem para quem sonhar!"
No festival, Este Haim introduziu "Ilariê" no palco dizendo que Xuxa era uma de suas heroínas da infância. "Xuxa, se você estiver assistindo, escrevi para você no Instagram", comentou ainda, antes de pedir ao público do Mita que cantasse junto com ela a canção.
Na última segunda (29), Xuxa compartilhou o registro do momento do show no Instagram. "Que emocionante, ouvi, vi e recebi seu lindo carinho", disse ela na ocasião.
A banda Haim é formada pelas irmãs Este, Danielle e Alana e se apresenta desde 2007. O grupo volta a se apresentar no país no próximo domingo (4), durante a edição do Mita em São Paulo, no Vale do Anhangabaú.

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