Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova fase

Adriane Galisteu fala da chegada dos 50 anos: 'Que seja divertido'

Apresentadora completou a idade em abril e se prepara para estar em um reality show no canal E!
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 09:42

A apresentadora Adriane Galisteu
A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress
A apresentadora Adriane Galisteu falou, em entrevista à Marie Claire, como se sente com a chegada aos 50 anos. "Tenho comemorado esses cinquenta anos porque a outra opção não é boa, né? Se preocupar com a idade é uma preocupação à toa, porque ela vai chegar. E se ela não chegar, a outra alternativa é morrer cedo", disse à publicação. "Então que seja muito divertido esses meus cinquenta e que venham mais cinquenta", completou.
Galisteu, que fez aniversário em abril deste ano, comentou que está em sua melhor fase e aproveitou para falar à revista sobre as questões que envolvem o envelhecimento feminino. "É uma característica da gente, da nossa sociedade, de valorizar a pele jovem. É ótimo valorizar o jovem, mas acho também que valorizar a experiência é tão importante quanto", comentou.
A apresentadora já tem previsão para voltar às telas. Ela disse que em breve estará em um reality show no canal a cabo E!, que ainda não tem data para estrear. A última vez que a ex-modelo esteve na TV foi apresentando A Fazenda 14, que ficou no ar até dezembro do ano passado.

Veja Também

Kylie Jenner e Timothée Chalamet são flagrados juntos pela primeira vez em encontro de famílias

Autora da novela 'Jesus' processa Record por intolerância religiosa

Correspondente da Globo em Londres descobre que mora em casa que era de Dua Lipa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados