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No final do ano

Grammy anuncia datas para a premiação de 2024

Entre as novidades para o próximo ano, a academia estabeleceu que o evento irá barrar músicas feitas por IA
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 10:07

Cerimônia do Grammy é adiada por causa da variante ômicron
Cerimônia do Grammy é adiada por causa da variante ômicron Crédito: Reuters/Folhapress
O Grammy Awards, uma das maiores premiações dos Estados Unidos, divulgou nesta quinta-feira, 29, as datas para a cerimônia de 2024. Em 10 de novembro, serão revelados os indicados ao prêmio. No dia 4 de fevereiro do ano que vem, os vencedores. Os jurados poderão votar entre 14 de dezembro e 4 de janeiro.
A 66ª cerimônia será realizada na Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles, a partir das 17h (horário local), e transmitida pela CBS Television Network e na Paramount+.
Responsável pelo Grammy, a Recording Academy informou que a próxima premiação apresentará três novas categorias: Melhor Álbum de Jazz Alternativo, Melhor Gravação de Pop Dance e Melhor Performance de Música Africana.
Além disso, acontecerão algumas reformulações em outras categorias. Compositor do Ano (Não Clássico) e Produtor do Ano (Não Clássico) podem ser avaliadas por todos os eleitores do prêmio, sem discriminação de gênero.
A academia também irá diminuir de 10 para 8 o número de indicados nas quatro principais categorias da premiação, sendo álbum, canção e gravação do ano e artista revelação. A partir do próximo ano, apenas os profissionais que tiverem mais de 20% de participação em um disco serão nomeados ao Grammy e poderão receber a estatueta.

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