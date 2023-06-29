Capivaras de Colatina viralizam em post do humorista Guto TV

Capivaras andando na calçada da Beira-Rio Crédito: Adênis Melquíades da Silva

Um grupo de capivaras andando na calçada da tradicional Avenida Beira-Rio, em Colatina, viralizou no Instagram do humorista Guto TV. Intitulado de 'Capybara's Tour chegou em Colatina', o vídeo de dublagem mostra cinco animais andando pelo local cantando músicas de Marisa Monte em coro. A publicação conta com mais de sete mil curtidas.

"Olha isso, procissão de capivara cantando direitinho", brinca o narrador em referência a música "Infinito Particular", da cantora. No texto do vídeo, abaixo do título, está escrito: "Proibido interagir com elas, segundo o empresário da banda. Sujeito a multas". Veja o vídeo que viralizou abaixo.

Nos comentários, internautas se divertiram com a dublagem: "Depois de toda a repercussão da filó ter ido para o seu habit, nem as irmãs dela não estão mais aguentando aquele lugar e estão vindo para a cidade grande", brincou um seguidor. "O vibrato e o soprano dessa procissão estão perfeitos", escreveu outro.

O CASO