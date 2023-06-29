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Procissão

Capivaras de Colatina viralizam em post do humorista Guto TV

Vídeo de um grupo de capivaras andando no calçadão da Avenida Beira-Rio, em Colatina, foi dublado como uma procissão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 18:13

Capivaras andando na calçada da Beira-Rio
Capivaras andando na calçada da Beira-Rio Crédito: Adênis Melquíades da Silva
Um grupo de capivaras andando na calçada da tradicional Avenida Beira-Rio, em Colatina, viralizou no Instagram do humorista Guto TV. Intitulado de 'Capybara's Tour chegou em Colatina', o vídeo de dublagem mostra cinco animais andando pelo local cantando músicas de Marisa Monte em coro. A publicação conta com mais de sete mil curtidas.
"Olha isso, procissão de capivara cantando direitinho", brinca o narrador em referência a música "Infinito Particular", da cantora. No texto do vídeo, abaixo do título, está escrito: "Proibido interagir com elas, segundo o empresário da banda. Sujeito a multas". Veja o vídeo que viralizou abaixo. 
Nos comentários, internautas se divertiram com a dublagem: "Depois de toda a repercussão da filó ter ido para o seu habit, nem as irmãs dela não estão mais aguentando aquele lugar e estão vindo para a cidade grande", brincou um seguidor. "O vibrato e o soprano dessa procissão estão perfeitos", escreveu outro.

O CASO

Um morador de Colatina foi surpreendido por um grupo da espécie de mamíferos enquanto fazia uma caminhada no Centro do município. A cena, registrado em vídeo, foi flagrada por volta de 5h20 de quinta-feira (29).
"Me aproximei para filmar e elas ficaram bem à vontade, sem demonstrar medo. Quando retornei, meia hora depois, não as vi mais. Imagino que elas tenham descido para o rio logo depois", diz o morador Adênis Melquíades da Silva.

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