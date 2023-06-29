Família de capivaras é flagrada caminhando na Beira-Rio em Colatina

veja as imagens acima). Não é todo dia que é possível encontrar uma família de capivaras andando pelas ruas, mas um morador de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , foi surpreendido por um grupo da espécie de mamíferos na calçada da tradicional Avenida Beira-Rio enquanto fazia uma caminhada no Centro do município. A cena, registrado em vídeo, foi flagrada por volta de 5h20 desta quinta-feira (29) ().

A cena foi registrada pelo auditor fiscal Adênis Melquíades da Silva, de 61 anos. Ele contou para A Gazeta que havia poucas pessoas no local e destacou que foi possível se aproximar dos bichinhos para fazer o vídeo. Nas imagens é possível ver seis capivaras – três delas, filhotes. "Caminho de segunda a sexta-feira e nunca havia visto capivaras na avenida antes", disse.

"Me aproximei para filmar e elas ficaram bem à vontade, sem demonstrar medo. Eu continuei a caminhada e, quando retornei, meia hora depois, não as vi mais. Imagino que elas tenham descido para o rio logo depois" Adênis Melquíades da Silva - Auditor fiscal, morador de Colatina

Apesar da surpresa do morador ao se deparar com as seis capivaras no calçadão da Avenida Beira-Rio, que margeia o Rio Doce na cidade, a Prefeitura de Colatina informou que é comum o aparecimento desses bichinhos na região.

Febre maculosa: Colatina não tem casos relacionados a capivaras

Uma das vítimas da febre maculosa neste ano, Dionatas Rodrigues da Costa, de 32 anos, morador da zona rural de Barra de São Francisco, teria frequentado um local onde havia a presença de capivaras, segundo a Prefeitura de Colatina. No entanto, a administração municipal destacou que a espécie de mamífero não causa a doença, é somente um dos animais hospedeiros do carrapato-estrela – que, com uma picada, transmite a febre maculosa.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Colatina ressaltou que nenhum caso na cidade está relacionado com capivaras. A primeira morte pela doença em 2023, no Espírito Santo, foi registrada no município.