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Nebulosidade

Julho começa com tempo instável e previsão de chuva fraca no ES

A partir de sexta-feira (30), a nebulosidade atinge parte do Estado e pode chover de forma fraca em algumas localidades capixabas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jun 2023 às 09:46

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 09:46

Julho começa com tempo instável e previsão de chuva fraca no Espírito Santo Crédito: Incaper 
O mês de junho vai se despedir com tempo instável no Espírito Santo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de que algumas localidades tenham nebulosidade e chuva neste fim de semana.
A quinta-feira (29) ainda será de tempo aberto em todo o Estado devido a um sistema de alta pressão. Não há expectativa de chuva no território capixaba e o vento sopra com até moderada intensidade no litoral.
Para sexta-feira (30) a previsão é de chuvisco e chuva fraca nas regiões Serrana, Sul, Norte, na Grande Vitória e em todo o litoral. Nas demais áreas, as nuvens variam, mas não chove.
O mês de julho começa no sábado (1º) com tempo instável em todo o território capixaba. Previsão de chuva em alguns momentos do dia nas regiões Serrana, Sul, Norte, na Grande Vitória e em todo o litoral. Variação de nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.
O primeiro domingo (2) de julho segue com tempo instável. Previsão de chuvisco e chuva fraca nas regiões Serrana, Sul, Norte, na Grande Vitória e em todo o litoral. Variação de nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva. A intensidade do vento diminui pelo trecho litorâneo.

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