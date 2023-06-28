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Em confronto com a polícia

Descrito com "traços de psicopatia", alvo de operação morre em Linhares

Eltinho é suspeito de envolvimento em dois crimes que aconteceram no bairro Nova Esperança, no município, neste mês. Morte aconteceu um dia após a operação da PC que o procurava
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 jun 2023 às 19:13

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 19:13

Eltinho é o principal alvo da operação e está sendo procurado
Eltinho é o principal alvo da operação e está sendo procurado Crédito: Divulgação/Sesp
Considerado o principal alvo da polícia durante a Operação Descontaminação, em Linhares, e descrito como um criminoso "com traços de psicopatia”, Elton Nunes dos Passos, de 26 anos, morreu durante um confronto armado com a polícia perto de um cemitério no bairro Interlagos, no mesmo município, na tarde desta quarta-feira (28). A informação foi confirmada pela Polícia Civil.
Elton, também conhecido como Eltinho, era suspeito de envolvimento em dois crimes que aconteceram neste mês no bairro Nova Esperança, segundo o secretário Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesa), coronel Alexandre Ramalho. “O indivíduo tem traços de psicopatia, de criminoso extremamente violento”, disse o secretário. 
A ocorrência está em andamento. O texto será atualizado na medida que cheguem mais informações.

Crimes cometidos por Eltinho, segundo a Sesp

O primeiro crime foi o latrocínio - roubo seguido de morte - do motorista de aplicativo Eder Antônio Santos Alves Cândido, de 36 anos, que morreu, no último dia 12, em uma emboscada após aceitar uma corrida.
A polícia localizou o corpo, com as mãos amarradas para trás, em uma lagoa com a ajuda de um drone. O veículo foi utilizado para cometer roubos naquela madrugada e depois foi incendiado em um matagal.
De acordo com as investigações da Polícia Civil, Eltinho participou desse crime com outros três comparsas, que também estão sendo procurados. Eles são: Jones dos Santos Olímpio, o "Girino", de 31 anos; Luiz Felipe de Oliveira Silva, de 26; e Alessandro Pereira Andrade, o "Jaboti", de 34.
O segundo caso teve como vítima o adolescente Leonardo da Silva Santos, de 16 anos, encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de uma caçamba de lixo na última sexta-feira (23).

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