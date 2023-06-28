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Dentro de casa

Jovem é morto na véspera do aniversário em Sooretama

De acordo com familiares, homens entraram pela janela da casa da vítima e deram tiros e golpes de faca. Até o momento, nenhum suspeito foi detido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 jun 2023 às 17:06

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 17:06

Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros e facadas dentro de casa no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (28). O crime aconteceu na véspera do aniversário da vítima.
Familiares contaram para a polícia que a vítima foi surpreendida por homens que entraram pela janela do imóvel e atacaram a vítima. De acordo com a perícia, ele tinha seis perfurações por disparos de arma e oito cortes causados por faca entre o rosto e o ombro.
O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Segundo a Polícia Civil, ele tinha passagem pela delegacia por tentar matar um primo. 
A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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