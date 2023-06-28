Jovem é morto na véspera do aniversário em Sooretama

Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros e facadas dentro de casa no bairro Sayonara, em Sooretama , no Norte do Espírito Santo , na madrugada desta quarta-feira (28). O crime aconteceu na véspera do aniversário da vítima.

Familiares contaram para a polícia que a vítima foi surpreendida por homens que entraram pela janela do imóvel e atacaram a vítima. De acordo com a perícia, ele tinha seis perfurações por disparos de arma e oito cortes causados por faca entre o rosto e o ombro.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Segundo a Polícia Civil , ele tinha passagem pela delegacia por tentar matar um primo.

A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e até o momento, nenhum suspeito foi detido.