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Carga de sucata

Carreta tomba e BR 101 fica parcialmente interditada em Mimoso do Sul

Veículo com carga de sucata tombou no final da manhã desta quarta-feira (28); Ninguém ficou ferido
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

28 jun 2023 às 15:37

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 15:37

Carreta tomba na BR 101 e via fica parcialmente interditada em Mimoso do Sul
Acidente foi por volta das 10h20 desta sexta-feira (28); motorista não ficou ferido. Crédito: Divulgação/PRF
Uma carreta tombou na BR 101, em Mimoso do Sul, na manhã desta quarta-feira (28). O acidente foi no km 457,7 da rodovia e ninguém ficou ferido. O tráfego no local chegou a ser parcialmente interditado, mas foi totalmente liberado às 17h14.
O veículo estava com carga de sucata e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os danos foram só materiais. Informações preliminares da PRF indicam que o tombamento, registrado por volta das 10h20, pode ter sido provocado por excesso de velocidade.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária responsável pela via, informou que foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF.

Carreta tomba na BR 101 e via fica parcialmente interditada

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