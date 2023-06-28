Carreta tomba e BR 101 fica parcialmente interditada em Mimoso do Sul

Acidente foi por volta das 10h20 desta sexta-feira (28); motorista não ficou ferido. Crédito: Divulgação/PRF

Uma carreta tombou na BR 101, em Mimoso do Sul, na manhã desta quarta-feira (28). O acidente foi no km 457,7 da rodovia e ninguém ficou ferido. O tráfego no local chegou a ser parcialmente interditado, mas foi totalmente liberado às 17h14.

O veículo estava com carga de sucata e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os danos foram só materiais. Informações preliminares da PRF indicam que o tombamento, registrado por volta das 10h20, pode ter sido provocado por excesso de velocidade.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária responsável pela via, informou que foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF.