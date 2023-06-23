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16 anos

Adolescente é encontrado morto dentro de caçamba de lixo em Linhares

Perícia verificou que a vítima foi alvejada com um tiro na cabeça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e, até o momento, nenhum suspeito foi detido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jun 2023 às 15:46

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 15:46

Vítima tinha 16 anos
Vítima tinha 16 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um adolescente, de 16 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça e jogado em uma caçamba de lixo no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (23). A vítima foi identificada como Leonardo da Silva Santos.
De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o corpo foi localizado próximo a um projeto social. Inicialmente, a denúncia recebida pelos militares era de que havia um corpo no local. A equipe de perícia verificou que Leonardo tinha uma perfuração abaixo do ouvido no lado esquerdo e a bala ficou alojada.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, segundo a corporação.

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