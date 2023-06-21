Homem é preso por mostrar pênis para funcionárias de loja em Linhares

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (21) por importunação sexual no meio da rua no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em frente a um comércio, segurando o órgão genital e apontando para as funcionárias. Ele ainda resistiu à prisão e desacatou os policiais no momento da abordagem.
O dono do comércio acionou os policiais militares ao ser alertado pelas funcionárias. O suspeito foi localizado e ao ser dada ordem de abordagem, ele se negou inicialmente, mas depois atendeu a equipe. Mas, quando os policiais pediram a documentação e o nome dele, o suspeito se negou a fornecer e passou a ofender a equipe.
A PM informou que, diante da desobediência e desacato, a equipe precisou usar força física para conter o homem.
Ele foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional e, segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e desacato. O homem foi encaminhado para o sistema prisional.