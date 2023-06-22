Empresa é denunciada por despejo de esgoto no Rio Doce em Linhares

Uma empresa foi multada em Linhares por despejar esgoto no Rio Doce Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com as investigações, realizadas por agentes federais, a empresa ET&S Tratamento Ambiental e Saneamento está localizada em uma Área de Proteção Permanente (APP) e também fazia despejo nesta área. Além disso, atuava “em total desconformidade com a Licença Ambiental de Regularização” autorizada para a empresa.

A análise de peritos verificou que, nas imediações da empresa, “os efluentes lançados com forte odor, características de esgoto doméstico bruto”, segundo a denúncia. As medições informaram que as amostras coletadas apresentavam quase três vezes mais concentrações de poluentes do que o valor máximo permitido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Uma operação de busca e apreensão, na sede da ET&S Tratamento Ambiental e Saneamento, “revelou um cenário muito mais grave do que aquele originalmente considerado”, informou o MPF-ES. Entre as irregularidades encontradas, estão o armazenamento inadequado de produtos perigosos (em embalagens usadas de óleo lubrificante e outros), além de resíduos hospitalares parcialmente enterrados a céu aberto, para descarte.

Também foi constatada pelos agentes a adulteração em relatórios encaminhados para a comprovação de licença ambiental de atuação da empresa. Houve também um flagrante em vídeo do rompimento de um sistema de tubo utilizado sem autorização, lançando grande quantidade de efluentes no solo da empresa.

O MPF pediu a responsabilização da empresa e das duas pessoas denunciadas por crime de poluição e outras condutas previstas pela Lei de Crimes Ambientais.