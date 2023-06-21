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Tragédia

Casal morre em acidente entre carro e ônibus em estrada de Linhares

Ricardo Jacobson, de 59 anos, e Eliete Silva Jacobson, de 58, estavam no carro e morreram vítimas da colisão na Estrada de Cacimbas, na zona rural do município
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 jun 2023 às 08:51

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 08:51

Casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente na zona rural de Linhares
Casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente na zona rural de Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um casal morreu em um grave acidente entre um carro e um ônibus na Estrada de Cacimbas, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de terça-feira (20). Ricardo Jacobson, de 59 anos, e Eliete Silva Jacobson, de 58, precisaram ser retirados do automóvel pelo Corpo de Bombeiros. Eles morreram no local.
O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, apurou no local com testemunhas que Ricardo dirigia o Volkswagen Fox vermelho e estava parado na lateral da pista, esperando vários ônibus de empresas passarem para contornar e fazer um retorno.
Quando Ricardo pensou que todos os coletivos já haviam passado, ele acelerou o Fox, mas não viu que vinha mais um veículo – momento em que a colisão aconteceu.
Carro foi colocado ás margens da estrada, em Linhares
Carro foi colocado ás margens da estrada, em Linhares Crédito: Cristian Miranda
Pelas imagens, é possível ver que o carro ficou bastante amassado e as rodas chegaram a entortar. O ônibus teve a frente danificada, mas ninguém se feriu, segundo um representante da empresa responsável pelo veículo. 
Um amigo do casal, Sebastião Rodrigues Mota, contou que Ricardo e Eliete voltavam de uma pescaria. “Tinha me falado, inicialmente, que apenas o marido tinha morrido, mas soube depois que ela também morreu. Eles estavam em uma pescaria, pelo que eu soube. Nós éramos amigos demais. Ia até a casa deles, era aquela alegria, tomava café”, contou.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares.

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