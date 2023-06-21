Casal morre em acidente entre carro e ônibus em estrada de Linhares

Casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente na zona rural de Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, apurou no local com testemunhas que Ricardo dirigia o Volkswagen Fox vermelho e estava parado na lateral da pista, esperando vários ônibus de empresas passarem para contornar e fazer um retorno.

Quando Ricardo pensou que todos os coletivos já haviam passado, ele acelerou o Fox, mas não viu que vinha mais um veículo – momento em que a colisão aconteceu.

Carro foi colocado ás margens da estrada, em Linhares Crédito: Cristian Miranda

Pelas imagens, é possível ver que o carro ficou bastante amassado e as rodas chegaram a entortar. O ônibus teve a frente danificada, mas ninguém se feriu, segundo um representante da empresa responsável pelo veículo.

Um amigo do casal, Sebastião Rodrigues Mota, contou que Ricardo e Eliete voltavam de uma pescaria. “Tinha me falado, inicialmente, que apenas o marido tinha morrido, mas soube depois que ela também morreu. Eles estavam em uma pescaria, pelo que eu soube. Nós éramos amigos demais. Ia até a casa deles, era aquela alegria, tomava café”, contou.