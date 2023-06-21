Casal morre em acidente entre carro e ônibus em estrada de Linhares

Um casal morreu em um grave acidente entre um carro e um ônibus na Estrada de Cacimbas, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de terça-feira (20). Ricardo Jacobson, de 59 anos, e Eliete Silva Jacobson, de 58, precisaram ser retirados do automóvel pelo Corpo de Bombeiros. Eles morreram no local.
O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, apurou no local com testemunhas que Ricardo dirigia o Volkswagen Fox vermelho e estava parado na lateral da pista, esperando vários ônibus de empresas passarem para contornar e fazer um retorno.
Quando Ricardo pensou que todos os coletivos já haviam passado, ele acelerou o Fox, mas não viu que vinha mais um veículo – momento em que a colisão aconteceu.
Pelas imagens, é possível ver que o carro ficou bastante amassado e as rodas chegaram a entortar. O ônibus teve a frente danificada, mas ninguém se feriu, segundo um representante da empresa responsável pelo veículo.
Um amigo do casal, Sebastião Rodrigues Mota, contou que Ricardo e Eliete voltavam de uma pescaria. “Tinha me falado, inicialmente, que apenas o marido tinha morrido, mas soube depois que ela também morreu. Eles estavam em uma pescaria, pelo que eu soube. Nós éramos amigos demais. Ia até a casa deles, era aquela alegria, tomava café”, contou.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares.