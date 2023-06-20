Após fuga de carro de 95 km na BR 101, jovem é preso pela PRF em Linhares

Motorista desrespeita ordem de parada da PRF em Linhares e é preso na BR-101 na Serra Crédito: PRF | Divulgação

Um jovem de 18 anos foi preso na noite de segunda-feira (19) na BR 101, após desobedecer uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Foram 95 km percorridos de fuga até que o suspeito foi detido na Serra. O carro que ele dirigia era roubado e o jovem não tem CNH.

A PRF informou que a equipe realizava fiscalização em Linhares, na BR 101, próximo ao Km 151, por volta de 22 horas, quando houve tentativa de abordar o veículo em que o jovem estava, um I/Kia Sportage. O condutor fingiu que ia parar o carro, mas depois acelerou em fuga no sentido Vitória pela rodovia.

A polícia fez o acompanhamento do veículo até a Serra e, com apoio da PRF do município, fizeram uma nova tentativa de abordagem no km 246, da BR 101. O jovem desobedeceu novamente a ordem de parada e bateu na porta traseira da viatura da PRF.

Ele continuou a fuga mas, alguns metros à frente, acabou colidindo em um caminhão que estava parado nas proximidades. O carro ficou preso. O jovem ainda tentou fugir de novo, mas foi contido pelos policiais.

Segundo a PRF, durante as verificações, foi identificado que o chassi do veículo apresentava sinais de adulteração e que o veículo original tem restrição de roubo, datada de 14 de abril deste ano, no Rio de Janeiro.

O suspeito foi detido pelos crimes de receptação, desobediência, e dirigir veículo sem CNH gerando perigo de dano. O jovem e o carro foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil da Serra.