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Norte do ES

Após fuga de carro de 95 km na BR 101, jovem é preso pela PRF em Linhares

O suspeito de 18 anos foi detido pelos crimes de receptação, desobediência, e dirigir veículo sem CNH gerando perigo de dano
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 jun 2023 às 17:36

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 17:36

Motorista desrespeita ordem de parada da PRF em Linhares e é preso na BR-101 na Serra
Motorista desrespeita ordem de parada da PRF em Linhares e é preso na BR-101 na Serra Crédito: PRF | Divulgação
Um jovem de 18 anos foi preso na noite de segunda-feira (19) na BR 101, após desobedecer uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Foram 95 km percorridos de fuga até que o suspeito foi detido na Serra. O carro que ele dirigia era roubado e o jovem não tem CNH.
A PRF informou que a equipe realizava fiscalização em Linhares, na BR 101, próximo ao Km 151, por volta de 22 horas, quando houve tentativa de abordar o veículo em que o jovem estava, um I/Kia Sportage. O condutor fingiu que ia parar o carro, mas depois acelerou em fuga no sentido Vitória pela rodovia.
A polícia fez o acompanhamento do veículo até a Serra e, com apoio da PRF do município, fizeram uma nova tentativa de abordagem no km 246, da BR 101. O jovem desobedeceu novamente a ordem de parada e bateu na porta traseira da viatura da PRF.
Ele continuou a fuga mas, alguns metros à frente, acabou colidindo em um caminhão que estava parado nas proximidades. O carro ficou preso. O jovem ainda tentou fugir de novo, mas foi contido pelos policiais.
Segundo a PRF, durante as verificações, foi identificado que o chassi do veículo apresentava sinais de adulteração e que o veículo original tem restrição de roubo, datada de 14 de abril deste ano, no Rio de Janeiro.
O suspeito foi detido pelos crimes de receptação, desobediência, e dirigir veículo sem CNH gerando perigo de dano. O jovem e o carro foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil da Serra.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o suspeito de 18 anos, foi autuado em flagrante por receptação, adulteração de chassi e dirigir sem habilitação. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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