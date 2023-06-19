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Diversos tipos e calibres

Polícia apreende 27 armas e prende quatro homens em Linhares

Entre as armas apreendidas, estão espingardas, garruchas, pistolas, revólveres, além de munições e outras peças de manutenção
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 jun 2023 às 19:18

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 19:18

Armas apreendidas durante a ação policial em Linhares
Armas apreendidas durante a ação policial em Linhares Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Após um trabalho de investigação, 27 armas foram apreendidas nos bairros Conceição e São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (19), em um intervalo de quatro horas, entre 13h e 17h. Durante a ação, os policiais prenderam quatro homens, entre 43 e 62 anos, em flagrante por posse ilegal de arma.
Os policiais foram primeiro no bairro Conceição, onde encontraram um homem de 62 anos em uma casa. De acordo com a Polícia Civil, neste local o suspeito atuava reformando armas e recarregando munições. Entre as armas apreendidas, estão espingardas, garruchas, pistolas, revólveres, munições e peças.
Lá estava um homem, de 43 anos, que tinha ido buscar uma arma que estava em manutenção. Um outro indivíduo, de 57 anos, também frequentava o imóvel. Os três acabaram presos.

No bairro São José

A outra apreensão ocorreu momentos depois em uma outra residência no bairro São José, onde foram localizadas duas pistolas calibre 380 e munições. Um homem, de 53 anos, também foi preso no lugar.
“É a maior apreensão de armas de Linhares de que tenho memória”, segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares. As armas foram encaminhadas para a perícia, para identificar a origem delas.
Os quatro homens foram encaminhados para a delegacia.

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