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Na ES 080

Policial penal morre em acidente grave em Barra de São Francisco

Vítima estava em uma moto e iria fazer uma conversão à esquerda, porém acabou atingido por um carro que vinha no sentido contrário; vítima não resistiu e morreu no local
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 jun 2023 às 15:31

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 15:31

Vítima não resistiu e morreu no local do acidente
Vítima não resistiu e morreu no local do acidente Crédito: Montagem com imagens do Google Street View e de Reprodução/Redes Sociais
Um policial penal morreu em um acidente na ES 080, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 7h. Segundo informações da Polícia Militar, Odimar Ribeiro Souza, de 40 anos, estava em uma moto e iria entrar em uma empresa de mármore e granito, às margens da rodovia, do lado esquerdo, quando acabou atingido por um carro que vinha no sentido contrário. A vítima não resistiu e faleceu no local.
De acordo com a PM, o policial fez a conversão à esquerda e não teria percebido que vinha um veículo Volkswagen Gol na direção dele na estrada. O veículo ainda tentou desviar e Odimar também acelerou a moto para sair da frente do automóvel, mas não houve tempo. O Gol depois ainda bateu em uma árvore. O trecho onde ocorreu o acidente não tem acostamento.
O condutor do carro estava indo para o trabalho, em Águia Branca, município vizinho. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco para os procedimentos policiais. Ele passou pelo teste do bafômetro, que indicou que ele não ingeriu bebida alcoólica.
A reportagem solicitou informações sobre o caso à Polícia Civil, que disse que a ocorrência está em andamento e não tem mais detalhes.

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