Policial penal morre em acidente grave em Barra de São Francisco

Um policial penal morreu em um acidente na ES 080, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 7h. Segundo informações da Polícia Militar, Odimar Ribeiro Souza, de 40 anos, estava em uma moto e iria entrar em uma empresa de mármore e granito, às margens da rodovia, do lado esquerdo, quando acabou atingido por um carro que vinha no sentido contrário. A vítima não resistiu e faleceu no local.
De acordo com a PM, o policial fez a conversão à esquerda e não teria percebido que vinha um veículo Volkswagen Gol na direção dele na estrada. O veículo ainda tentou desviar e Odimar também acelerou a moto para sair da frente do automóvel, mas não houve tempo. O Gol depois ainda bateu em uma árvore. O trecho onde ocorreu o acidente não tem acostamento.
O condutor do carro estava indo para o trabalho, em Águia Branca, município vizinho. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco para os procedimentos policiais. Ele passou pelo teste do bafômetro, que indicou que ele não ingeriu bebida alcoólica.
A reportagem solicitou informações sobre o caso à Polícia Civil, que disse que a ocorrência está em andamento e não tem mais detalhes.