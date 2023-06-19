Policial penal morre em acidente grave em Barra de São Francisco

De acordo com a PM, o policial fez a conversão à esquerda e não teria percebido que vinha um veículo Volkswagen Gol na direção dele na estrada. O veículo ainda tentou desviar e Odimar também acelerou a moto para sair da frente do automóvel, mas não houve tempo. O Gol depois ainda bateu em uma árvore. O trecho onde ocorreu o acidente não tem acostamento.