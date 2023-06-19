Técnica em enfermagem de presídio do ES é flagrada tentando entrar com drogas

Uma técnica de enfermagem foi presa na manhã desta segunda-feira (19), após tentar entrar com drogas na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A profissional presta serviços para a unidade prisional.
De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), as drogas foram descobertas quando a técnica de enfermagem passou pelo detector de metais. Com ela estavam uma sacola plástica com aproximadamente 80 gramas de maconha, 24 gramas de crack e 26 gramas de cocaína.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou a ocorrência segue em andamento na Delegacia Regional do município e não há outros detalhes, neste momento.