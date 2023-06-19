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Em Cachoeiro

Técnica em enfermagem de presídio do ES é flagrada tentando entrar com drogas

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), as drogas foram descobertas quando a profissional passou pelo detector de metais; mulher foi levada a delegacia
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

19 jun 2023 às 13:57

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 13:57

Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Sejus
Uma técnica de enfermagem foi presa na manhã desta segunda-feira (19), após tentar entrar com drogas na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A profissional presta serviços para a unidade prisional. 
De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), as drogas foram descobertas quando a técnica de enfermagem passou pelo detector de metais. Com ela estavam uma sacola plástica com aproximadamente 80 gramas de maconha, 24 gramas de crack e 26 gramas de cocaína. 
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou a ocorrência segue em andamento na Delegacia Regional do município e não há outros detalhes, neste momento.  

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Cachoeiro de Itapemirim drogas Polícia Civil Sejus Penitenciária Enfermagem
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