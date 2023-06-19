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Corregedoria vai investigar

Vídeo mostra PMs chutando cabeça de suspeito imobilizado na Serra

Imagens foram feitas no último sábado (17), durante uma abordagem no bairro Feu Rosa; homem levou chutas na cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2023 às 15:04

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 15:04

Um vídeo mostra o momento em que policiais militares chutam um homem imobilizado, no chão, durante uma abordagem realizada no último sábado (17), em Feu Rosa, na Serra. Segundo testemunhas, alguns chutes atingiram a cabeça do homem. O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Militar.
Nas imagens, feitas na região da praça do bairro, é possível ver os policiais em volta do homem deitado no chão. Em seguida, o rapaz é atingido pelo menos três vezes. Enquanto o homem é chutado, outros militares o seguram. Um deles está em cima do suspeito.
Em outro momento, um policial coloca o joelho na cabeça do homem imobilizado.
Algumas pessoas passam na hora da abordagem. Uma mulher chegou a se aproximar, ouve alguma coisa dos policiais e depois se afasta.

Corregedoria vai investigar

Procurada pelo g1 ES, a Polícia Militar disse, nesta segunda-feira (19), que uma equipe foi acionada na tarde de sábado (17) para verificar denúncia de tráfico em um bar localizado no bairro Feu Rosa.
Segundo a corporação, devido à periculosidade do local, foi acionado reforço de várias guarnições para realizar abordagem aos suspeitos. Na chegada das equipes, um homem foi visto dispensando algumas drogas e fugindo para um banheiro.
Ainda de acordo com a PM, o suspeito resistiu à detenção e se jogou ao chão, "sendo necessária a imobilização para que ele fosse algemado".
A corporação, entretanto, não se pronunciou sobre os trechos do vídeo que mostram o homem recebendo chutes dos policiais, mas destacou que a Corregedoria vai apurar o caso.
"Todas as informações sobre os fatos ocorridos durante a ação policial serão encaminhadas para a Corregedoria, para que seja feita a devida apuração da conduta dos policiais durante a abordagem", informou a nota da PM.
Polícia Civil afirmou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra, para onde, inicialmente, foram levados dois conduzidos. O de 21 anos foi autuado em flagrante por posse de entorpecente para uso pessoal e assinou Termo Circunstanciado (TC), para responder o processo em liberdade. Já o outro suspeito, de 41 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)".
*Com informações do g1 ES

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