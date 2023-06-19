Vídeo mostra PMs chutando cabeça de suspeito imobilizado na Serra

Um vídeo mostra o momento em que policiais militares chutam um homem imobilizado, no chão, durante uma abordagem realizada no último sábado (17), em Feu Rosa, na Serra . Segundo testemunhas, alguns chutes atingiram a cabeça do homem. O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Militar

Nas imagens, feitas na região da praça do bairro, é possível ver os policiais em volta do homem deitado no chão. Em seguida, o rapaz é atingido pelo menos três vezes. Enquanto o homem é chutado, outros militares o seguram. Um deles está em cima do suspeito.

Em outro momento, um policial coloca o joelho na cabeça do homem imobilizado.

Algumas pessoas passam na hora da abordagem. Uma mulher chegou a se aproximar, ouve alguma coisa dos policiais e depois se afasta.

Corregedoria vai investigar

Procurada pelo g1 ES, a Polícia Militar disse, nesta segunda-feira (19), que uma equipe foi acionada na tarde de sábado (17) para verificar denúncia de tráfico em um bar localizado no bairro Feu Rosa.

Segundo a corporação, devido à periculosidade do local, foi acionado reforço de várias guarnições para realizar abordagem aos suspeitos. Na chegada das equipes, um homem foi visto dispensando algumas drogas e fugindo para um banheiro.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito resistiu à detenção e se jogou ao chão, "sendo necessária a imobilização para que ele fosse algemado".

A corporação, entretanto, não se pronunciou sobre os trechos do vídeo que mostram o homem recebendo chutes dos policiais, mas destacou que a Corregedoria vai apurar o caso.

"Todas as informações sobre os fatos ocorridos durante a ação policial serão encaminhadas para a Corregedoria, para que seja feita a devida apuração da conduta dos policiais durante a abordagem", informou a nota da PM.

Polícia Civil afirmou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra, para onde, inicialmente, foram levados dois conduzidos. O de 21 anos foi autuado em flagrante por posse de entorpecente para uso pessoal e assinou Termo Circunstanciado (TC), para responder o processo em liberdade. Já o outro suspeito, de 41 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)".