Moto capota e corpo de motociclista é encontrado preso em cerca no Sul do ES

De acordo com a Polícia Militar, o homem já foi encontrado sem sinais vitais, sobre uma cerca. Crédito: Redes Sociais

O corpo de um motociclista foi encontrado preso em uma cerca às margens de uma estrada, em Cachoeiro de Itapemirim , após um acidente na tarde desse domingo (18). O acidente foi na Avenida Fioravante Cypriani, no bairro Aeroporto, e a polícia acredita que o condutor tenha perdido o controle da moto em uma curva fechada.

De acordo com a Polícia Militar, quando o socorro chegou, a vítima já estava sem sinais vitais, e o corpo preso em meio aos fios da cerca. Também não havia testemunhas no local.

O Corpo de Bombeiros também informou que foi acionado para ocorrência de colisão com vítima e, no local, a equipe encontrou a vítima caída sobre uma cerca na lateral da pista, sem sinais vitais. Após constatado o óbito, a Polícia Civil foi acionada.