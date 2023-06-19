Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cachoeiro

Moto capota e corpo de motociclista é encontrado preso em cerca no Sul do ES

Trecho onde ocorreu o incidente possui uma curva bastante fechada, o que pode ter contribuído para a perda do controle da motocicleta e ocasionando o acidente fatal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2023 às 16:08

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 16:08

Acvidente
De acordo com a Polícia Militar, o homem já foi encontrado sem sinais vitais, sobre uma cerca.  Crédito: Redes Sociais
O corpo de um motociclista foi encontrado preso em uma cerca às margens de uma estrada, em Cachoeiro de Itapemirim, após um acidente na tarde desse domingo (18). O acidente foi na Avenida Fioravante Cypriani, no bairro Aeroporto, e a polícia acredita que o condutor tenha perdido o controle da moto em uma curva fechada.
De acordo com a Polícia Militar, quando o socorro chegou, a vítima já estava sem sinais vitais, e o corpo preso em meio aos fios da cerca. Também não havia testemunhas no local.
O Corpo de Bombeiros também informou que foi acionado para ocorrência de colisão com vítima e, no local, a equipe encontrou a vítima caída sobre uma cerca na lateral da pista, sem sinais vitais. Após constatado o óbito, a Polícia Civil foi acionada.
A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipe), de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Motociclista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025
Bolo de chocolate fofinho
Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 06 a 12 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados