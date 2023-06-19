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Acidente grave

Vídeo: moto perde controle em curva e bate em poste em Linhares

Câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que o motociclista caiu e deslizou no asfalto até atingir o poste. Vítima ficou ferida
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 jun 2023 às 17:38

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 17:38

Um homem ficou ferido após sofrer um grave acidente de moto no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (18). Imagens de videomonitoramento mostram quando o motociclista perde o controle em alta velocidade, quando fazia uma curva, e desliza no asfalto até atingir um poste de energia. O vídeo é forte. A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local e encontrou indícios da batida. O acidente aconteceu na Avenida Lagoa Bonita. O motociclista foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas informou que não foi encontrada ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Linhares.

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