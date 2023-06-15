Jovem é preso após golpes com comprovantes falsos de Pix em Linhares

Um jovem de 21 anos, suspeito de aplicar golpes com comprovante falso de pagamento por Pix, foi preso no bairro Palmital, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, uma sorveteria e um restaurante teriam sido vítimas do indivíduo. Luiz Francisco Costa Gonçalves foi autuado em flagrante por estelionato e por resistência à ação policial.

O proprietário da sorveteria acionou a PM após desconfiar que se tratava de um golpe, quando não recebeu o pagamento na conta. Ele contou aos militares que o suspeito havia enviado um comprovante falso de R$ 65 e que depois encaminhou outro de R$ 70, também falso.

Os policiais foram, junto do empresário, até o endereço indicado para levar o pedido. Segundo o boletim de ocorrência da PM, Luiz Francisco estava no local, mas reagiu à abordagem e entrou em luta corporal, sendo necessário o uso de força policial.

Um vizinho, que mora na casa à frente de onde estava o suspeito, contou aos agentes que o mesmo jovem tinha dado um golpe em um restaurante, informando um endereço errado para a entrega. Nesse estabelecimento, o suspeito teria utilizado um comprovante falso para a compra de refeições, no valor de R$ 249,00, que também não caiu na conta bancária. A PM foi informada que dois donos de restaurantes procuraram Luiz Francisco para fazer cobranças nesta quinta-feira (15).

Foi entendido, por parte da PM, que o jovem realizava os pedidos e inseria o número da casa à frente. Quando o entregador chegava, Luiz Francisco afirmava que ele era o comprador. Ele informava o endereço errado, para transferir a responsabilidade da compra para o vizinho.

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato