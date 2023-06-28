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Motorista multado

Veículo é flagrado a quase 180 km/h em via de 80 km/h em Anchieta

Números de autuações por excesso de velocidade este ano já superam em 132% os números de todo o ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

28 jun 2023 às 17:46

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 17:46

Veículo é multado por trafegar a 179 km/h em via de 80 km/h no ES
Veículo estava com velocidade 123% acima do estipulado.; registro foi feito no início da tarde desta quarta-feira (28), em Anchieta.  Crédito: Divulgação/PRF
Um veículo foi multado ao ser flagrado a 179 km/h na BR 101, em Anchieta, nessa quarta-feira (28). O flagrante foi feito durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que, ao todo, autuou 150 veículos por excesso de velocidade entre Guarapari e Anchieta. Só até junho de 2023, os registros desse tipo de infração - uma das principais causas de acidentes nas rodovias federais - já superam os números do ano passado, com quase 100 mil autuações a mais do que os registros de 2022.
A via onde a infração gravíssima ocorreu possui velocidade máxima permitida de 80 km/h. O condutor foi multado em R$ 880,41 (velocidade superior à máxima em mais de 50% no trecho), teve descontado 7 pontos na CNH, além de ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por até 8 meses, caso não seja reincidente.
Os registros de infrações relacionadas ao excesso de velocidade em 2023 já superam os números de 2022. Até o mês de junho, foram 173.763 autuações em rodovias federais do Espírito Santo, 132% a mais do que o número registrado em todo o ano passado, quando foram 74.870 infrações.

150 multas em 2h

Só nesta quarta-feira (28), 150 veículos foram autuados em um período de duas horas, entre 12h30 e 14h30, no trecho entre Guarapari e Anchieta. De acordo com a PRF, um dos principais fatores que levam os motoristas a cometerem a infração é a tentativa de chegar rapidamente aos destinos. Informaram ainda que a rodovia é sinalizada e tem pavimento em boas condições, mas exige uma velocidade limite por conta dos cruzamentos e da presença constante de pedestres e ciclistas.
BMW a 135 km/h flagrada pela PRF na BR 101
BMW a 135 km/h flagrada pela PRF na BR 101 Crédito: Divulgação

Risco de acidentes

A PRF informou que pretende realizar mais ações como esta, em horários diversos, visando conscientizar os motoristas e promover uma mudança no comportamento, justamente em razão do risco para a segurança do condutor e de quem trafega na rodovia.
Uma das consequências para quem comete a infração é a possibilidade de suspensão direta da habilitação, quando o veículo ultrapassa 50% da velocidade limite da via.
Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, as penalidades são:
  • Até 20% acima do limite permitido: R$ 130,16 e 4 pontos na CNH;
  • De 20% até 50% acima do limite permitido: R$ 195,23 e 5 pontos na CNH;
  • - Acima de 50% do limite permitido: R$ 880,41 e 7 pontos na carteira, o condutor tem a CNH suspensa e fica impedido de dirigir.
Veículo é flagrado a quase 180 km por hora em via de 80 km h em Anchieta

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