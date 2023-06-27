Operação em Linhares: principal alvo tem "traços de psicopatia", diz secretário

Eltinho é o principal alvo da operação e está sendo procurado Crédito: Divulgação/Sesp

Nova Esperança é o bairro com mais homicídios em Linhares, com oito desde o início de 2023. Apenas em junho foram três casos e, segundo Ramalho, Eltinho é suspeito de participação em pelo menos dois deles.

“O indivíduo tem traços de psicopatia, de criminoso extremamente violento”, disse o secretário. A Polícia Civil divulgou a foto de Elton para pedir ajuda nas buscas ao suspeito.

Alvo da operação sendo velado

Outro alvo da operação era o adolescente Laeverton Campos de Oliveira Filho, de 15 anos. Quando os policiais chegaram até a casa dele, encontraram o cenário de velório. O jovem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar, ele tinha mandado em aberto de busca e apreensão pela prática de crime de furto/roubo.

O secretário disse que conversou com a mãe do menor, que chorava ao lado do caixão do filho. “A mãe lamentou profundamente a entrada dele no mundo do tráfico de drogas. Foi nesse ano. Essa é uma vida que não leva nada a não ser a prisão e o caixão”, comentou Ramalho.

Operação Descontaminação

Notaer participou da operação no bairro Nova Esperança Crédito: Divulgação/Notaer

Ao todo, três pessoas foram presas nas ações conjuntas da Polícia Militar e Polícia Civil. Elas foram identificados como Jardel Pereira dos Santos, de 23 anos, Rivaldo Portela Alves, conhecido como Baiano, de 21, e Aderlan Wallison Guedes da Silva, o alagoano, de 27.

O trio é suspeito da morte de Leonardo da Silva Santos, de 16 anos, encontrado com um tiro na cabeça em uma caçamba de lixo, na última sexta-feira (23). Conforme as investigações, Laeverton Campos de Oliveira Filho, de 15 anos, morto a tiros nesta segunda-feira (26), também participou do crime.

Os três conduzidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde foram interrogados e encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares, onde estão à disposição da Justiça.

*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta Norte