Operação em Linhares: principal alvo tem "traços de psicopatia", diz secretário

Por conta do alto índice de homicídios em Nova Esperança, Linhares, no Norte do Espírito Santo, a polícia deflagrou no bairro a 5ª fase da Operação Descontaminação nesta terça-feira (27). O principal alvo da ação é Elton Nunes dos Passos, de 26 anos, conhecido como “Eltinho”. Ele foi descrito pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, como “um criminoso com traços de psicopatia”.
Nova Esperança é o bairro com mais homicídios em Linhares, com oito desde o início de 2023. Apenas em junho foram três casos e, segundo Ramalho, Eltinho é suspeito de participação em pelo menos dois deles.
Eltinho é suspeito de envolvimento no latrocínio - roubo seguido de morte - do motorista de aplicativo Eder Antônio Santos Alves Cândido, de 36 anos, que morreu, no último dia 12, em uma emboscada após aceitar uma corrida. A polícia localizou o corpo, com as mãos amarradas para trás, em uma lagoa com a ajuda de um drone. O veículo foi utilizado para cometer roubos naquela madrugada e depois foi incendiado em um matagal.
O segundo teve como vítima o adolescente Leonardo da Silva Santos, de 16 anos, encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de uma caçamba de lixo na última sexta-feira (23).
“O indivíduo tem traços de psicopatia, de criminoso extremamente violento”, disse o secretário. A Polícia Civil divulgou a foto de Elton para pedir ajuda nas buscas ao suspeito.
Alvo da operação sendo velado
Outro alvo da operação era o adolescente Laeverton Campos de Oliveira Filho, de 15 anos. Quando os policiais chegaram até a casa dele, encontraram o cenário de velório. O jovem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar, ele tinha mandado em aberto de busca e apreensão pela prática de crime de furto/roubo.
O secretário disse que conversou com a mãe do menor, que chorava ao lado do caixão do filho. “A mãe lamentou profundamente a entrada dele no mundo do tráfico de drogas. Foi nesse ano. Essa é uma vida que não leva nada a não ser a prisão e o caixão”, comentou Ramalho.
Operação Descontaminação
A 5ª fase da Operação Descontaminação na manhã desta terça-feira (27), para combater o tráfico de drogas e homicídios na região.
Ao todo, três pessoas foram presas nas ações conjuntas da Polícia Militar e Polícia Civil. Elas foram identificados como Jardel Pereira dos Santos, de 23 anos, Rivaldo Portela Alves, conhecido como Baiano, de 21, e Aderlan Wallison Guedes da Silva, o alagoano, de 27.
O trio é suspeito da morte de Leonardo da Silva Santos, de 16 anos, encontrado com um tiro na cabeça em uma caçamba de lixo, na última sexta-feira (23). Conforme as investigações, Laeverton Campos de Oliveira Filho, de 15 anos, morto a tiros nesta segunda-feira (26), também participou do crime.
Os três conduzidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde foram interrogados e encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares, onde estão à disposição da Justiça.
*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta Norte
Atualização
28/06/2023 - 12:16
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil divulgou informações sobre os presos durante a 5ª fase da Operação Descontaminação. O texto foi atualizado.