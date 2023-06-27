Suspeitos usam plataforma virtual para cometer crimes contra adolescentes Crédito: Getty Images

Criminosos têm utilizado o aplicativo Discord, popular entre os jovens – principalmente os amantes de games – para crimes violentos contra menores de idade. No último domingo (25), o Fantástico, da TV Globo, detalhou o tema e mencionou um grupo que aproveita o anonimato da plataforma, caça adolescentes e comete uma série de violência, inclusive estupro, ameaças e humilhações. Duas vítimas são do Espírito Santo.

De acordo com o g1 São Paulo, a Polícia Civil prendeu na segunda-feira (26) Carlos Eduardo Custódio do Nascimento, o "DPE", de 19 anos. Ele é o quarto integrante de uma rede de jovens investigada por suspeita de ameaçar e estuprar ao menos duas meninas, menores de 18 anos, que conheceram no Discord. As vítimas têm 13 e 16 anos e são, respectivamente de Santa Catarina e São Paulo.

A Polícia Federal, durante as investigações, chegou a 10 vítimas de estupros e ameaças. Além dessas adolescentes, apuração do Fantástico, da TV Globo, chegou a outras cinco vítimas. No total, duas são no Espírito Santo, oito de São Paulo, uma no Amapá, uma no Rio de Janeiro e duas em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul.

Outros três rapazes, todos adultos, já haviam sido presos pelos policiais, na semana passada, após o Fantástico revelar, em maio, como jovens usavam a plataforma virtual para cometerem crimes.

Your browser does not support the audio element. Adolescentes do ES são vítimas de grupo que usa Discord para ameaças e estupros

TV Globo, os abusadores não só ameaçam as meninas pela internet, como também as atrai para locais onde eram humilhadas e agredidas. Os registros obtidos pelos investigadores da Segundo o Fantástico, da, os abusadores não só ameaçam as meninas pela internet, como também as atrai para locais onde eram humilhadas e agredidas. Os registros obtidos pelos investigadores da Polícia Federal mostraram que as menores eram xingadas e obrigadas a se automutilar.

O Discord permite que as pessoas se comuniquem em transmissões ao vivo de vídeos dentro da plataforma. Muito popular entre os jogadores de games, a plataforma passou a ser usada por crianças e adolescentes para se comunicarem e participarem de comunidades.

As investigações apontaram que adolescentes eram chantageadas e constrangidas a se tornarem escravas sexuais dos chefes destes grupos. Segundo os policiais, os suspeitos cometiam “estupros virtuais” que eram transmitidos ao vivo por meio da plataforma para todos os integrantes.

“Eles são sádicos, misóginos, eles têm um asco, um avesso por mulheres”, afirmou o delegado Fábio Pinheiro Lopes em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

O Fantástico mostrou que em uma das transmissões, um dos criminosos mostra vários aparelhos de armazenamento e revela uma coleção com "backup das vagabundas estupráveis". Em cada pasta, o nome de uma vítima. O Fantástico, da TV Globo, apurou que são dezenas de meninas violadas, chantageadas, expostas, catalogadas.

A Polícia Federal chegou a 10 vítimas. Com a apuração do Fantástico, da TV Globo, outras cinco vítimas surgiram, sendo duas delas no Espírito Santo. Por conta do anonimato, os agressores se sentem protegidos.

Segundo o g1 Rio de Janeiro, as vítimas eram escolhidas no próprio Discord, em perfis abertos nas redes sociais ou mesmo indicadas por integrantes do grupo. Eles conseguiam informações pessoais das meninas e passavam a chantagea-las, afirmando que possuíam fotos comprometedoras que seriam vazadas ou enviadas para os pais, caso não se submetessem às chantagens.

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil do Espírito Santo e a Polícia Federal para mais detalhes dos casos no Estado. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Presos

Até segunda-feira (26), cinco pessoas haviam sido presas acusadas de envolvimento em crimes de violência contra adolescentes na plataforma. Nesta terça-feira (27), de acordo com o g1 Rio de Janeiro, policiais civis da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) apreenderam, dois adolescentes de 14 e 17 anos apontados como responsáveis por praticar estupros e induzir meninas a automutilação e suicídio no Discord.

Segundo a polícia, o adolescente de 17 anos era um dos principais líderes do grupo. Conforme o g1 Rio de Janeiro, os policiais descobriram que os menores usavam três servidores da plataforma, que oferece a comunicação com o suporte de mensagens de texto, voz e chamadas de vídeo, para cometerem atos de extrema violência contra animais e adolescentes. Eles ainda divulgavam pedofilia, zoofilia e faziam apologia ao racismo, nazismo e a misoginia.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, um porta-voz do Discord disse que a plataforma “não tolera comportamento odioso”.

“Nós somos um produto gratuito para mais de 150 milhões de usuários ao redor do mundo, e de tempos em tempos, conteúdo mau e comportamento mau vão acontecer. Nós trabalhamos ativamente para remover esse conteúdo”, afirmou o porta-voz. "Gostaria de enfatizar que a vasta maioria das interações de brasileiros usando Discord são positivas e saudáveis. Nós somos proativos e investigamos grupos que podem estar envolvidos em ameaças a crianças e trabalhamos para tirar esses agentes ruins da plataforma”.

Com informações do Fantástico, da TV Globo, e do g1 Rio de Janeiro.