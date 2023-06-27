Ônibus deixam de circular em Maria Ortiz por falta de segurança, diz Ceturb Crédito: Ricardo Medeiros

Em nota, a Polícia Militar informou que, devido aos últimos acontecimentos ocorridos no bairro Gurigica , Vitória, por medida preventiva, no final da tarde dessa segunda-feira (26), orientou motoristas dos coletivos que circulam no bairro Maria Ortiz a mudar o itinerário e não irem até o ponto final. Destacou, no entanto, que não houve orientação para que os ônibus deixassem de circular na comunidade como um todo.

"Este é um protocolo adotado pela corporação em caso de ocorrências nas Avenidas Marechal Campos e Leitão da Silva. É importante ressaltar que não houve orientação, por parte da Polícia Militar, para que os motoristas não circulassem no bairro", destacou.

Por volta das 9h50, a Ceturb-ES informou que todas as linhas da região de Maria Ortiz voltaram ao itinerário normal. As que não chegaram a ir até os pontos finais, temporariamente, foram as linhas 112, 122, 241 e 212.

Desde o início da manhã, leitores de A Gazeta tem relatado alteração no itinerário de linhas que passam pela localidade.

"Não tinha ônibus no ponto final do meu bairro Maria Ortiz. Não saiu o 122 em dois horários consecutivos. Estão falando que é por conta do tiroteio, mas os outros ônibus Transcontinental estão rodando normal", questionou uma leitora.

"O motorista do ônibus que eu peguei, o 212, disse que ele não estava fazendo o trajeto normal de dentro do bairro, mas passando pela Avenida Fernando Ferrari direto", comentou outra.