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Em Vitória

Ônibus deixam de circular em Maria Ortiz por falta de segurança, diz Ceturb

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) afirmou que a alteração nos itinerários nesta terça (27) foi necessária para manter a segurança de passageiros e motoristas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jun 2023 às 09:19

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 09:19

Sistema Transcol circulando na Avenida Américo Buaiz, vitória
Ônibus deixam de circular em Maria Ortiz por falta de segurança, diz Ceturb Crédito: Ricardo Medeiros
Ônibus de linhas municipais que passam por Maria Ortiz, em Vitória, deixaram de ir até o ponto final do bairro, na manhã desta terça-feira (27). A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) afirmou que a alteração nos itinerários foi necessária para manter a segurança de passageiros e trabalhadores do sistema.
Em nota, a Polícia Militar informou que, devido aos últimos acontecimentos ocorridos no bairro Gurigica, Vitória, por medida preventiva, no final da tarde dessa segunda-feira (26), orientou motoristas dos coletivos que circulam no bairro Maria Ortiz a mudar o itinerário e não irem até o ponto final. Destacou, no entanto, que não houve orientação para que os ônibus deixassem de circular na comunidade como um todo. 
"Este é um protocolo adotado pela corporação em caso de ocorrências nas Avenidas Marechal Campos e Leitão da Silva. É importante ressaltar que não houve orientação, por parte da Polícia Militar, para que os motoristas não circulassem no bairro", destacou. 
Por volta das 9h50, a Ceturb-ES informou que todas as linhas da região de Maria Ortiz voltaram ao itinerário normal. As que não chegaram a ir até os pontos finais, temporariamente, foram as linhas 112, 122, 241 e 212. 
Desde o início da manhã, leitores de A Gazeta tem relatado alteração no itinerário de linhas que passam pela localidade. 
"Não tinha ônibus no ponto final do meu bairro Maria Ortiz. Não saiu o 122 em dois horários consecutivos. Estão falando que é por conta do tiroteio, mas os outros ônibus Transcontinental estão rodando normal", questionou uma leitora.
"O motorista do ônibus que eu peguei, o 212, disse que ele não estava fazendo o trajeto normal de dentro do bairro, mas passando pela Avenida Fernando Ferrari direto", comentou outra. 
Ônibus deixam de circular em Maria Ortiz por falta de segurança, diz Ceturb

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