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'Descontaminação'

Polícia realiza operação em bairro que lidera assassinatos em Linhares

Ação tem objetivo de combater o tráfico de drogas e homicídios; Nova Esperança é o bairro do município com o maior número de homicídios desde o início do ano (oito assassinatos)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jun 2023 às 09:35

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 09:35

Operação contou com trabalho de policiais militares e civis, com apoio do Notaer
Operação contou com trabalho de policiais militares e civis, com apoio do Notaer Crédito: Divulgação/PMES
A 5ª fase da Operação Descontaminação foi deflagrada no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (27), para combater o tráfico de drogas e homicídios na região. Ao todo, três pessoas foram presas nas ações conjuntas da Polícia Militar e Polícia Civil.
Os policiais trabalharam para cumprir 18 mandados de busca e apreensão e também quatro de prisão no bairro. Nova Esperança possui o maior número de homicídios em Linhares desde o início do ano: foram oito assassinatos – três deles aconteceram neste mês.
O último homicídio em Nova Esperança ocorreu na segunda-feira (26), quando o adolescente Laeverton Campos de Oliveira Filho, de 15 anos, morreu baleado na rua. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, a vítima era alvo da operação.
"É uma operação integrada. Somente em junho, foram três homicídios. É para tentar estancar essa onda de violência de criminalidade juvenil. A pessoa morta ontem, o único homicídio no Estado, também era alvo da operação"
Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Notaer participou da operação no bairro Nova Esperança
Notaer participou da operação no bairro Nova Esperança Crédito: Divulgação/Notaer
Ramalho conta que recentemente uma liderança do tráfico de drogas no bairro foi presa pela polícia, o que gerou uma série de crimes. “Quando ele foi preso e retirado do bairro, eles afloraram essa guerra, porque não tem mais ninguém para controlar. Entre eles, um ou outro, também quer tomar o poder do tráfico”, explica.

Quem foi preso

Da esquerda para direita: Rivaldo Portela Alves, o Baiano; Aderlan Wallison Guedes da Silva, o Alagoano; e Jardel Pereira dos Santos
Da esquerda para direita: Rivaldo Portela Alves, o Baiano; Aderlan Wallison Guedes da Silva, o Alagoano; e Jardel Pereira dos Santos Crédito: Divulgação/PCES
Segundo a Polícia Civil, três homens foram presos. Eles são: Jardel Pereira dos Santos, de 23 anos; Rivaldo Portela Alves, conhecido como Baiano, de 21; e Aderlan Wallison Guedes da Silva, o Alagoano, de 27 anos.
O trio é suspeito da morte de Leonardo da Silva Santos, de 16 anos, encontrado com um tiro na cabeça em uma caçamba de lixo, na última sexta-feira (23). Conforme as investigações, Laeverton Campos de Oliveira Filho, de 15 anos, morto a tiros nesta segunda-feira (26), também participou do crime.
Os três conduzidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde foram interrogados e encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares, onde estão à disposição da Justiça.

“Traços de psicopatia”

O principal alvo da operação é um homem identificado como Elton Nunes dos Passos, o Eltinho, de 26 anos, que tem envolvimento em dois dos crimes que A Gazeta noticiou neste mês, segundo Ramalho. Ele é suspeito no caso da morte do adolescente Leonardo da Silva Santos.
Ele também teria participação no latrocínio – roubo seguido de morte – do motorista de aplicativo Eder Antônio Santos Alves Cândido, de 36 anos, que morreu, no último dia 12, em uma emboscada após aceitar uma corrida. A polícia localizou o corpo, com as mãos amarradas para trás, em uma lagoa com a ajuda de um drone. O veículo foi utilizado para cometer roubos naquela madrugada e depois foi incendiado em um matagal.
Eltinho é o principal alvo da operação e está sendo procurado pela Polícia
Eltinho é o principal alvo da operação e está sendo procurado pela Polícia Crédito: Divulgação/Sesp
“O alvo principal nosso é o tal do Eltinho. O indivíduo tem traços de psicopatia, de criminoso extremamente violento”, disse o secretário.

Mãe lamenta

Adolescente de 15 anos tinha envolvimento com o tráfico, segundo o secretário
Adolescente de 15 anos tinha envolvimento com o tráfico, segundo o secretário Crédito: Reprodução
Vítima de homicídio na tarde de segunda-feira, Laeverton também tinha mandado de apreensão em aberto pelo crime de furto/roubo. O secretário relatou que conversou com a mãe do menor. “A mãe lamentou profundamente a entrada dele no mundo do tráfico de drogas. Uma vida que não leva nada a não ser a prisão e o caixão”, comentou Ramalho.
*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

Atualização

28/06/2023 - 12:15
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil divulgou informações sobre os presos durante a 5ª fase da Operação Descontaminação. O texto foi atualizado.

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