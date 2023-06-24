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Trânsito

Acidente deixa bebê recém-nascido e mais 3 pessoas feridos em Linhares

Colisão entre carro de passeio e caminhonete de empresa de comunicação visual deixou outros feridos, na comunidade de Jataipeba
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

24 jun 2023 às 20:16

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 20:16

Tres pessoas ficam feridas após acidente em Linhares
Veículos ficaram destruídos após a colisão em Jataipeba Crédito: Reprodução - Foto Leitor
Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê recém-nascido, em um acidente na tarde deste sábado (24) na comunidade de Jataipeba, zona rural de Linhares, no Norte do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas a batida envolveu um carro de uma empresa de comunicação visual e um veículo de passeio.
De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local, ficou constatado que o automóvel seguia na rodovia Alaessio Fiorotti, no sentido Jataipeba- Linhares e a caminhonete vinha na direção contrária no momento da colisão. A condutora do veículo de passeio, juntamente com uma passageira e um recém-nascido sofreram ferimentos e foram socorridos por populares, sendo levados para o Hospital Rio Doce, no mesmo município. O condutor da caminhonete quebrou a perna e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o mesmo hospital.
Não foi divulgado o estado de saúde das vítimas.

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