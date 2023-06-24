Acidente deixa bebê recém-nascido e mais 3 pessoas feridos em Linhares

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local, ficou constatado que o automóvel seguia na rodovia Alaessio Fiorotti, no sentido Jataipeba- Linhares e a caminhonete vinha na direção contrária no momento da colisão. A condutora do veículo de passeio, juntamente com uma passageira e um recém-nascido sofreram ferimentos e foram socorridos por populares, sendo levados para o Hospital Rio Doce, no mesmo município. O condutor da caminhonete quebrou a perna e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o mesmo hospital.