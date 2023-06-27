Polícia pede ajuda para prender suspeitos de crime cruel em Linhares

A Polícia divulgou a imagem de quatro homens suspeitos do crime que teve como vítima um motorista de aplicativo que foi encontrado morto em uma lagoa no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Eles foram procurados durante a 5ª fase da Operação Descontaminação, nesta terça-feira (27), mas não foram encontrados. As buscas pelo quarteto continuam.
Eder Antonio dos Santos, de 36 anos, foi vítima de latrocínio - roubo seguido de morte, segundo as investigações da Polícia Civil. A vítima faria uma corrida na madrugada do último dia 12 no bairro e foi surpreendida pelo quarteto. O motorista teve o carro roubado e foi apenas localizado com a ajuda de drone. Ele estava com as mãos amarradas para trás, dentro da água.
Considerado o principal alvo da operação desta terça, Elton Nunes dos Passos, o "Eltinho", de 26 anos, é um dos suspeitos do crime, de acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho.
Os demais suspeitos são: Jones dos Santos Olímpio, o "Girino", de 31 anos; Luiz Felipe de Oliveira Silva, de 26; e Alessandro Pereira Andrade, o "Jaboti", de 34.
As investigações apontaram que além do latrocínio, o quarteto também utilizou o carro para cometer roubos na região, antes de atear fogo no veículo em um canavial.
*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta Norte