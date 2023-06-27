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Tarde e noite

Ufes estende suspensão das atividades em Vitória após falta de água

Previsão era retomar as atividades às 13h, mas a Administração Central comunicou que não foi possível finalizar a manutenção da adutora
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jun 2023 às 13:28

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 13:28

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estendeu o período de suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais em Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, devido à falta de água nesta terça-feira (27). A suspensão também afetou os restaurantes universitários, que não serviram refeições. Após um reparo na adutora, a instituição informou que as atividades serão retomadas nesta quarta-feira (28).
No início da noite, a Ufes destacou que, com o reparo, a distribuição direta para os prédios que não têm reservatório de água deverá ser interrompida temporariamente, apenas durante a realização do conserto definitivo, a ser executado pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan).
O Superintendente de Infraestrutura Alessandro Mattedi explicou ainda que a tubulação existente no campus de Goiabeiras é antiga e que as peças de reposição adequadas não são facilmente encontradas no mercado, o que dificulta a solução imediata.
Pela manhã, a Administração Central explicou que a suspensão era necessária devido ao rompimento de uma adutora nas proximidades do Restaurante Universitário (RU), ocorrido na segunda-feira (26), e que prejudicou o fornecimento de água dos prédios à tarde.
Ufes, Vitória, ES
Parte da fachada da Ufes em Goiabeiras, na Capital Crédito: Ricardo Medeiros
Uma equipe da Superintendência de Infraestrutura trabalhou durante o dia para realizar a manutenção, que tinha a previsão de terminar durante a manhã desta terça-feira (27).  A previsão era que as atividades fossem retomadas às 13h, mas a Administração Central comunicou que não foi possível finalizar a manutenção da adutora durante a manhã.
O funcionamento dos Restaurantes Universitários (RUs) dos campi de Goiabeiras e Maruípe permanece suspenso, inclusive para o jantar. Em razão disso, as atividades acadêmicas no campus de Maruípe também serão suspensas, ficando mantidas apenas as atividades administrativas, inclusive as que são realizadas por estagiários.

Nota emitida pela Ufes na noite desta terça-feira (27)

"A Administração Central da Ufes comunica que as atividades acadêmicas e administrativas serão retomadas a partir desta quarta-feira, 28, após a execução de reparos em caráter emergencial e provisório na adutora de água que teve um rompimento na última segunda-feira, 26, no campus de Goiabeiras. A Universidade está contando com o apoio da Cesan para a solução definitiva do problema. 

Com o reparo emergencial, no final da tarde desta terça-feira, 27, a água passou a ser distribuída em baixa vazão para os reservatórios dos prédios do campus. A distribuição direta para os prédios que não têm reservatório de água deverá ser interrompida temporariamente, apenas durante a realização do conserto definitivo, a ser executado pela Cesan no período da manhã.

O Superintendente de Infraestrutura da Ufes, Alessandro Mattedi, informou que a tubulação existente no campus de Goiabeiras é antiga e que as peças de reposição adequadas não são facilmente encontradas no mercado, o que dificulta a solução imediata. 

O funcionamento dos Restaurantes Universitários (RUs) dos campi de Goiabeiras e Maruípe também será retomado nesta quarta-feira".

Atualização

27/06/2023 - 8:39
A Ufes emitiu um novo comunicado no início da noite desta terça-feira (27), informando que as atividades serão retomadas nesta quarta (28). O texto foi atualizado. 

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