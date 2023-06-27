Ufes estende suspensão das atividades em Vitória após falta de água

"A Administração Central da Ufes comunica que as atividades acadêmicas e administrativas serão retomadas a partir desta quarta-feira, 28, após a execução de reparos em caráter emergencial e provisório na adutora de água que teve um rompimento na última segunda-feira, 26, no campus de Goiabeiras. A Universidade está contando com o apoio da Cesan para a solução definitiva do problema.

Com o reparo emergencial, no final da tarde desta terça-feira, 27, a água passou a ser distribuída em baixa vazão para os reservatórios dos prédios do campus. A distribuição direta para os prédios que não têm reservatório de água deverá ser interrompida temporariamente, apenas durante a realização do conserto definitivo, a ser executado pela Cesan no período da manhã.

O Superintendente de Infraestrutura da Ufes, Alessandro Mattedi, informou que a tubulação existente no campus de Goiabeiras é antiga e que as peças de reposição adequadas não são facilmente encontradas no mercado, o que dificulta a solução imediata.

O funcionamento dos Restaurantes Universitários (RUs) dos campi de Goiabeiras e Maruípe também será retomado nesta quarta-feira".