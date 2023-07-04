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No Norte do ES

Linhares ganha Festival de Inverno com oito atrações

Evento reunirá artesanato, agroturismo e gastronomia de qualidade no estacionamento do Center Norte Conceição, a partir de sexta (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 16:37

Clube Big Beatles
Clube Big Beatles Crédito: Divulgação
De sexta (7) a domingo (9), a cidade de Linhares receberá o seu 1º Festival de Inverno, um evento que reunirá muita música boa, gastronomia de qualidade, cerveja artesanal e itens de artesanato e agroturismo, no estacionamento do Center Norte Conceição, no bairro Conceição.
Com entrada gratuita, a programação musical do festival dará destaque a grupos de cover de todo o Espírito Santo, como Clube Big Beatles (cover do Beatles), Arpo (cover do Charlie Brown Jr.) e Black (cover do Pearl Jam). Artistas e grupos como banda Madrigal, Danaina, Vinicius Ayres Trio, Single Back e Vapor Mercúrio também estão confirmados na line-up.
No perfil do Instagram da prefeitura de Linhares, o vocalista do Clube Big Beatles, Edu Henning publicou um vídeo convidando o público a curtir o evento. Confira:

PRIMEIRA EDIÇÃO

Realizada pela empresa Beerlin eventos, a primeira edição do Festival de Inverno de Linhares recebeu o apoio da prefeitura do município. À equipe de HZ, o secretário de Cultura e Turismo da cidade, Roque Chile, afirmou que a expectativa é que de 5 a 7 mil pessoas circulem pelo evento durante os três dias.
"A nossa proposta é sempre trabalhar em parceria com as cervejarias, restaurantes, associações de cultura do município porque o município sozinho não consegue fazer o turismo acontecer", destacou.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Na sexta-feira (7), a programação começa às 17h e tem previsão para acabar à 1h. Já no sábado (8), o público poderá entrar uma hora antes, às 16h. No domingo (9), o horário do evento é de 11h às 17h, conforme está sendo divulgado pelas redes sociais do evento.
  • SEXTA (7/07)
  • 17h: Abertura dos portões
  • 19h: Banda Madrigal
  • 21h: Banda Arpo, cover do Charlie Brown Jr.

  • SÁBADO (8/07)
  • 16h: Banda Black, cover do Pearl Jam
  • 18h: Banda Danaina
  • 20h: Banda Big Beatles, cover dos Beatles
  • 22h: Vinicius Ayres Trio

  • DOMINGO (9/07)
  • 14h: Abertura dos portões
  • 16h: Banda Single Back
  • 18h: Banda Vapor Mercúrio

SERVIÇO

  • FESTIVAL DE INVERNO DE CERVEJA ARTESANAL
  • QUANDO: 7, 8 e 9 de Julho
  • HORÁRIOS: Sexta (7), das 17h às 1h; Sábado (8), das 16h às 1h; Domingo (9), de 11h às 17h
  • ONDE: Estacionamento do Center Norte Conceição, na R. Gov. Florentino Ávidos, 80 - Nossa Sra. da Conceição, Linhares
  • ENTRADA: Gratuita

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