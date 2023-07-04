Linhares ganha Festival de Inverno com oito atrações

Clube Big Beatles Crédito: Divulgação

De sexta (7) a domingo (9), a cidade de Linhares receberá o seu 1º Festival de Inverno, um evento que reunirá muita música boa, gastronomia de qualidade, cerveja artesanal e itens de artesanato e agroturismo, no estacionamento do Center Norte Conceição, no bairro Conceição.

Com entrada gratuita, a programação musical do festival dará destaque a grupos de cover de todo o Espírito Santo, como Clube Big Beatles (cover do Beatles), Arpo (cover do Charlie Brown Jr.) e Black (cover do Pearl Jam). Artistas e grupos como banda Madrigal, Danaina, Vinicius Ayres Trio, Single Back e Vapor Mercúrio também estão confirmados na line-up.

No perfil do Instagram da prefeitura de Linhares, o vocalista do Clube Big Beatles, Edu Henning publicou um vídeo convidando o público a curtir o evento. Confira:

PRIMEIRA EDIÇÃO

Realizada pela empresa Beerlin eventos, a primeira edição do Festival de Inverno de Linhares recebeu o apoio da prefeitura do município. À equipe de HZ, o secretário de Cultura e Turismo da cidade, Roque Chile, afirmou que a expectativa é que de 5 a 7 mil pessoas circulem pelo evento durante os três dias.

"A nossa proposta é sempre trabalhar em parceria com as cervejarias, restaurantes, associações de cultura do município porque o município sozinho não consegue fazer o turismo acontecer", destacou.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Na sexta-feira (7), a programação começa às 17h e tem previsão para acabar à 1h. Já no sábado (8), o público poderá entrar uma hora antes, às 16h. No domingo (9), o horário do evento é de 11h às 17h, conforme está sendo divulgado pelas redes sociais do evento.

SEXTA (7/07)

17h: Abertura dos portões

19h: Banda Madrigal

21h: Banda Arpo, cover do Charlie Brown Jr.





SÁBADO (8/07)

16h: Banda Black, cover do Pearl Jam

18h: Banda Danaina

20h: Banda Big Beatles, cover dos Beatles

22h: Vinicius Ayres Trio





DOMINGO (9/07)

14h: Abertura dos portões

16h: Banda Single Back

18h: Banda Vapor Mercúrio

SERVIÇO