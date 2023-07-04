Projeto leva cinema para ruas e praças em 5 cidades do ES; veja programação

O curta "T-Rex", de João Neiva, foi um dos selecionados do projeto "Curta Vitória a Minas II" Crédito: Instituto Marlin Azul

Sob o mantra "o artista vai aonde o povo está", o Curta Vitória a Minas II inicia a fase de exibição dos projetos selecionados, levando a magia da telona de cinema para ruas e praças de cidades capixabas e mineiras. No ES, as exibições acontecem terça (4), em Aracruz; quarta (5), em Ibiraçu; quinta (6), em João Neiva; sexta (7), em Colatina, e sábado (8), em Baixo Guandu, com entrada franca.

Após passar por terras capixabas, a iniciativa parte para as cidades mineiras de Aimorés (9), Ipatinga (12), Naque (13), Coronel Fabriciano (14) e Nova Era (15).

Serão dez títulos exibidos em um "caminhão-cinema" equipado com uma estrutura com telona de 9x6 metros, projetores, sistema de sonorização e cadeiras para acomodar os espectadores. Em pauta, curtas-metragens feitos com o envolvimento das comunidades de cada município que recebe o cinema itinerante.

"O projeto potencializa essa dimensão coletiva própria do cinema, porque sensibiliza, motiva e mobiliza pessoas de variadas idades, profissões e interesses das comunidades", acredita Beatriz Lindenberg, coordenadora do Instituto Marlin Azul e desenvolvedora do Curta Vitória a Minas II.

"No decorrer do processo de produção do filme, o autor envolve uma rede de moradores que incluem artistas, técnicos, estudantes, familiares e amigos, com os quais compartilha os novos conhecimentos no campo audiovisual. A criação dos filmes acaba se dando dentro deste ambiente colaborativo de aprendizado, que conta com a participação de profissionais do cinema".

DIVERSIDADE

Durante o circuito, as cidades assistirão a uma mostra de obras com diversidade criativa e temática. Temas como a poesia e a nostalgia das memórias de infância, a simplicidade e os desafios da vida no campo, as relações e os vínculos familiares, o fortalecimento de valores e riquezas ancestrais, a esperança e a superação contra a escassez e a jornada interior em busca do auto-conhecimento, entram como destaque.

A nova coletânea de filmes apresenta ainda assuntos como o acolhimento a mulheres em situação de vulnerabilidade social que enfrentam a gravidez na adolescência e/ou a violência obstétrica, a transformação de vidas através do empreendedorismo e associativismo e até a história e a contribuição do movimento rock’n’roll na construção da identidade de uma cidade.

Em cada sessão, a comunidade assiste ao filme do lugar e a obras feitas por outros autores selecionados pelo projeto. Na noite de abertura, nesta terça (4), em Santa Cruz, Aracruz (ES), acontece - além da projeção dos títulos selecionados pela empreitada - o lançamento da animação "A Concha me Contou", feito por estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Santa Cruz dentro do Projeto Animação Ambiental, outro braço desenvolvido pelo Instituto Marlin Azul, desta vez em parceira com a Imetame.

Curta "A Concha me Contou", criado por alunos de escola pública municipal de Aracruz, será exibido nessa terça (4), em Santa Cruz Crédito: Instituto Marlin Azul

Na animação, uma concha encontra Gabriela para revelar-lhe um segredo: encontrar a maior árvore do lugar e fazer com que ela se levante.

"Ao reunir os moradores das cidades em ruas e praças, o projeto promove uma experiência diferente dentro do universo do cinema. Os curtas se comunicam com os lugares, se aproximam das pessoas e fortalecem a identidade de cada território. É uma oportunidade de estar junto e assistir a obras feitas através das perspectivas de moradores das cidades: de moradores para moradores", complementa Beatriz.

CIRCUITO DE EXIBIÇÃO DO CURTA VITÓRIA A MINAS II

QUANDO: De 04 a 15 de julho, com a exibição de 10 curtas integrantes do projeto desenvolvido pelo Instituto Marlin Azul



COMO ASSISTIR: Entrada franca





Entrada franca PROGRAMAÇÃO

Terça (4) , às 19h30. Avenida Presidente Vargas, Santa Cruz, Aracruz

, às 19h30. Avenida Presidente Vargas, Santa Cruz, Aracruz Quarta (5) , às 19h30. Praça pública do Bairro Ericina, Ibiraçu

, às 19h30. Praça pública do Bairro Ericina, Ibiraçu Quinta (6) , às 19h30. Avenida Presidente Vargas, João Neiva

, às 19h30. Avenida Presidente Vargas, João Neiva Sexta (7) , às 19h30. Área verde de eventos da Avenida Beira-Rio, em Colatina

, às 19h30. Área verde de eventos da Avenida Beira-Rio, em Colatina Sábado (8) , às 19h30. Local a confirmar em Baixo Guandu

, às 19h30. Local a confirmar em Baixo Guandu Domingo (9) , às 20h30. Rua Coronel Francisco Correia de Barros, ao lado do ginásio polisportivo, em Aimorés (MG)

, às 20h30. Rua Coronel Francisco Correia de Barros, ao lado do ginásio polisportivo, em Aimorés (MG) Quarta (12) , às 19h30. Parque Ipanema, Ipatinga (MG)

Quinta (13) , às 19h30. Avenida José Martins Moraes Júnior, Naque (MG)

, às 19h30. Avenida José Martins Moraes Júnior, Naque (MG) Sexta (14) , às 19h30. Praça da Estação, em Coronel Fabriciano (MG)

, às 19h30. Praça da Estação, em Coronel Fabriciano (MG) Sábado (15), às 19h30. Praça do Morro do Padre, Nova Era (MG)

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