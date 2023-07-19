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Navio de guerra da Marinha aberto para visitação neste fim de semana

A Fragata União (F-45) - um dos navios-escolta da Marinha, pode localizar e destruir aeronaves, navios de superfície e submarinos, além de realizar patrulhas náuticas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 18:24

Fragata União (F-45)
Fragata União (F-45),  um dos navios-escolta da Marinha Crédito: Marinha do Brasil
A Vports recebe, entre os dias 21 e 24 de julho, mais um navio de guerra da Marinha do Brasil, que estará atracado e será aberto para visitação no cais comercial, no Centro de Vitória. Trata-se da Fragata União (F-45) - um dos navios-escolta da Marinha, que pode localizar e destruir aeronaves, navios de superfície e submarinos, além de realizar patrulhas náuticas.
As visitas ao navio acontecerão somente no domingo (23), das 8h às 11h30. O acesso ao complexo portuário será realizado exclusivamente pela portaria de entrada de pedestres da Vports e só será permitido mediante apresentação do ingresso, impresso ou on-line. Vale lembrar que para acessar a região portuária é necessário estar com calçado fechado e sem salto.
A visita será promovida pela Marinha, que incentiva ações em ações com foco em fortalecer a conexão com as pessoas e a relação porto-cidade. Interessados devem retirar seus ingressos gratuitos online, pelo www.sympla.com.br. As vagas são limitadas.

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