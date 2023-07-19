Navio de guerra da Marinha aberto para visitação neste fim de semana

Fragata União (F-45), um dos navios-escolta da Marinha Crédito: Marinha do Brasil

A Vports recebe, entre os dias 21 e 24 de julho, mais um navio de guerra da Marinha do Brasil, que estará atracado e será aberto para visitação no cais comercial, no Centro de Vitória. Trata-se da Fragata União (F-45) - um dos navios-escolta da Marinha, que pode localizar e destruir aeronaves, navios de superfície e submarinos, além de realizar patrulhas náuticas.

As visitas ao navio acontecerão somente no domingo (23), das 8h às 11h30. O acesso ao complexo portuário será realizado exclusivamente pela portaria de entrada de pedestres da Vports e só será permitido mediante apresentação do ingresso, impresso ou on-line. Vale lembrar que para acessar a região portuária é necessário estar com calçado fechado e sem salto.